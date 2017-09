Ernesto Valverde: "Que Messi marque cuatro goles ya no es noticia"

Google Plus

Ernesto Valverde está dejando buenas sensaciones en sus primeros meses como técnico del Barça

El ‘Txingurri’ ha arrancado con buen pie en el Barça. Tras una Supercopa de España en la que sus pupilos cayeron ante el eterno rival, el inicio del Barcelona en las dos competiciones oficiales ha sido arrollador. Seis victorias en seis partidos, en cinco encuentros de Liga y uno de Champions, y todos ellos con el particular sello de Ernesto Valverde, quien iguala el récord de conseguir los 15 primeros puntos en Liga, marca que ya atesoran antiguos técnicos del Barça, entre los que se encuentran Terry Venables, Louis van Gaal, Tito Vilanova y Tata Martino.

Un resultado que no refleja lo visto en el campo

El técnico afirmó que el marcador claramente no refleja lo visto en el terreno de juego: “Nos ha costado más de lo que dice el marcador porque el Eibar es un equipo valiente y nos han realizado una presión alta”. Además, comentó lo importante que es ganar estas jornadas tan apretadas y con tres partidos en una semana: “Nos estamos jugando nueve puntos muy importantes, ya hemos conseguido seis y ahora quedan los tres de Girona”.

"Ahora quedan los tres punto de Girona"

Valverde da minutos para todos

Valverde introdujo seis cambios en el once respecto al partido de Getafe, y alabó la buena respuesta de los jugadores menos habituales: “Hoy, a diferencia del partido de Getafe, he decidido modificar el once. Hemos dado descanso a algunos jugadores y minutos para otros que los necesitaban y nos ha salido bien”.

Valverde, dando instrucciones a los suyos durante el partido | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Un lateral que ya enamora al Camp Nou

Nélson Semedo se está asentando como titular en el equipo, dado sus grandes actuaciones, como ocurrió ante el Eibar. “Semedo es un jugador muy fuerte y muy rápido. Todos los jugadores necesitan un periodo de adaptación, pero cada vez se encuentra más asentado”, comentó Valverde sobre el lateral portugués.

Ernesto se queda ya sin adjetivos para describir a Messi

Los cuatro goles de Leo Messi al Eibar no dejaron indiferente a nadie, mucho menos a su entrenador: “Da igual la posición donde lo pongas. Messi hace fácil lo más difícil, que es jugar bien partido tras partido y marcar las diferencias. Ya no sé qué decir de él. Que Leo marque cuatro goles ya no es noticia”.