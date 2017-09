Partido Barcelona vs Eibar en vivo y en directo online en LaLiga 2017

Google Plus

Toda la información del encuentro con la previa del partido Barcelona vs Eibar.

El último enfrentamiento entre ambos equipos data de la jornada número 38 de la pasada temporada en LaLiga. Victoria 4-2 de los blaugranas. Los azulgranas se jugaban las opciones remotas de conseguir el título. Las cosas se les pusieron cuesta arriba con los dos golazos del japonés Inui. Al final Messi por partida doble, Suárez y Juncá en propia puerta dejaron una victoria estéril para los de Luis Enrique.

Hernández Hernández dirigiendo un encuentro | Foto: Dani Nieto, VAVEL

El encargado de dirigir el partido será el colegiado Alejandro José Hernández Hernández. Es natural de Arrecife y tiene 34 años. Debutó en Primera División en 2010 y es internacional desde 2014. Esta temporada ha arbitrado dos encuentros de liga, en los que ha mostrado un total de 11 amarillas y dos rojas. Uno de ellos fue el empate del Real Madrid en casa ante el Levante.

Estadi Camp Nou | Foto: Barcelona

El encuentro se disputará en el Estadi del Camp Nou. Fue inaugurado en 1957 y cuenta con una capacidad de 99.354 espectadores. Tiene unas dimensiones de 107x72 y ha sido escenario de numerosos eventos, entre los que destaca la final de la Copa de Europa de 1999 o un partido de semifinales del mundial de 1982.

En Eibar también tienen un quebradero de cabeza con las lesiones. Hasta cinco futbolistas siguen en el dique seco. Uno de los más perjudicados es Fran Rico que probablemente no pueda volver a jugar hasta 2018.

Durante la semana lo más destacado en el FC Barcelona ha sido la lesión de Ousmané Dembelé. Finalmente la lesión sufrida en Getafe es más grave de lo pensado y tendrá que pasar por quirófano esta misma semana. El período de recuperación oscilará entre los tres meses y medio y los cuatro.

Sergi Enrich celebra un gol | Foto: VAVEL

Atentos en este partido Barcelona vs Eibar en vivo a Sergi Enrich: Tras no ser titular en el primer partido de liga ya recuperó el puesto en el encuentro ante el CD Leganés. Pese a no haber visto gol esta temporada aún, es uno de los jugadores con más calidad del equipo y qué mejor escenario que el Camp Nou para poder iniciar su cuenta goleadora.

Messi celebra uno de sus goles | Foto: VAVEL

Atentos en este partido Barcelona vs Eibar en vivo a Leo Messi: poco queda por decir del argentino ya. Pero es que además esta temporada se está mostrando como un jugador de lo más determinante para su equipo. Ocho goles ya en este inicio de campeonato para un Messi que se ha echado a su equipo a las espaldas.

Por su parte José Luis Mendilibar espera que sus jugadores salgan a jugar como siempre, pese al rival que tienen enfrente: “Tenemos que intentar hacer lo que nosotros hacemos habitualmente y que el jugador salga convencido del todo. Si tienes alguna duda, no tienes nada que hacer. Tenemos que tener suerte para materializar las ocasiones y que ellos no tengan suerte en aprovechar las suyas, que las tendrán aunque no jueguen bien. Vamos a intentar que todo salga de cara a nosotros pero son muchas las cosas que tienen que salir bien para que tengamos un buen resultado”.

Valverde en rueda de prensa | Foto: Freddy Davies, VAVEL

Ernesto Valverde atendió a los medios en rueda de prensa, destacando las virtudes de su rival: "El Eibar es un equipo valiente, que viene a buscarte y que trata de llevar el juego a su terreno. Será un partido complicado". También quiso acordarse del recién lesionado de larga duración Dembelé. "No podemos mirar atrás. Entre todos intentaremos ayudar al máximo a Dembelé", añadió el Txingurri al respecto.

En los últimos cinco encuentros el conjunto catalán siempre ha conseguido el triunfo frente al equipo del norte de España. En el Camp Nou 4-2 y 3-1 y en Ipurúa dos 0-4 y un 0-2. La temporada pasada fue el momento más cercano en el que el Eibar estuvo cerca de poder sumar algo positivo frente al FC Barcelona.

Imagen de un encuentro anterior del Eibar | Foto: Gema Gil, VAVEL

En el último encuentro la SD Eibar se llevó el triunfo por la mínima al derrotar por 1-0 al CD Leganés. En un partido trabado los de Mendilibar consiguieron los tres puntos gracias al gol de Gálvez pasada la hora de encuentro. Una victoria clave ante uno de los rivales directos de la categoría por la permanencia.

La SD Eibar por su parte se encuentra en una zona confortable de la tabla con un balance de dos victorias y dos derrotas, lo que le hacen tener seis puntos en su casillero. Aunque su última salida fue un triunfo, no lo tendrá fácil el equipo vasco para poder volver a conseguir vencer en el Camp Nou.

El Barça celebra un gol | Foto: Álex Gallardo, VAVEL

En el último encuentro de liga los azulgranas sufrieron para poder llevarse los tres puntos. En un partido espeso el Getafe se puso por delante con el Gol de Shibasaki. La segunda unidad le dio la vuelta al partido. Denis Suárez y Paulinho anotaron para acabar venciendo por un definitivo 1-2.

El FC Barcelona ha comenzado la temporada como un tiro en Primera División. Cuatro victorias consecutivas para alcanzar el primer puesto y el liderato en solitario de la tabla clasificatoria. Pese a que las dudas se cernían sobre Can Barça, los de Valverde están demostrando una evolución positiva en el juego y han sacado adelante los partidos complicados.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Barcelona vs Eibar en vivo, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga. El Camp Nou espera ver un gran duelo que reedita la última jornada del pasado campeonato liguero. El encuentro comienza el martes a las 22:00 horas.