Ernesto Valverde: ''Al equipo le pongo un diez hasta ahora''

Ernesto Valverde ha comparecido en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí en la previa al choque de LaLiga Santander ante el Eibar. El 'Txingurri' ha hablado del nivel del equipo mostrado hasta ahora, de la lesión de Dembélé y de las variantes que puede utilizar para sustituir al extremo francés, dando una gran lista de nombres.

Tal y como se esperaba, ha seguido la tónica de las últimas fechas y ha dado importancia a cada uno de sus jugadores. ''Todos son necesarios, el otro día marcaron dos jugadores que entraron desde el banquillo. Hasta ahora he creído conveniente no hacer muchos cambios. Teníamos cuatro días de margen, pero ahora tenemos menos tiempo. Es verdad que habrá cambios mañana, pero cambiar para mantener el estilo y el ritmo. No puedes hacer con once toda la temporada'', puntualizó.

Cuando ha sido preguntado por el nivel del equipo hasta el día de hoy, Ernesto Valverde ha sido muy claro. ''A mi equipo le pongo un 10 hasta ahora. El otro día sacamos adelante un partido muy complicado, nos plantearon muchas dificultades. Vamos a ver si todos podemos dar un paso adelante. Confío en el equipo, entre todos podemos hacerlo muy bien'', aclaró.

''Un jugador con más experiencia no se habría lesionado''

Pero, sin duda alguna, el gran protagonista de la rueda de prensa fue Ousmane Dembélé, lesionado ante el Getafe en una situación que parece ser que pudo haberse evitado. ''Cuando un jugador está estirando se está tocando el gemelo, la rodilla o lo que sea, no hay que darle más vueltas. Dembélé es un jugador muy joven que nunca ha tenido un problema muscular, no sabe reconocer los gestos para paliar esto. A mí me ha pasado con un taconazo romperme, entra dentro de lo probable que suceda. Un jugador con más experiencia no habría hecho este gesto y seguramente no se habría lesionado'', explicó.

''Dembélé hizo un gesto un poco agresivo y que pudo haber evitado, pero la poca experiencia pasó factura. Romperse por dar un taconazo entra dentro de las cosas probables, y más si se hace con fuerza y agresividad'', dijo.

Sobre la falta de gol de Luis Suárez, el 'Txingurri' ha dicho que ''es muy expresivo tanto cuando le salen bien las cosas como cuando no. Hay días en que está más afortunado que otros en cuanto al juego, pero el trabajo que hace nos viene siempre bien. Confiamos en él. Esa actitud que tiene en el juego es muy buena y nos interesa que se relacione bien con el gol''.

Por último, el entrenador del FC Barcelona habló de las variantes que puede utilizar para sustituir al francés, y no son pocas. ''Varios jugadores que pueden jugar en esa posición. Deulofeu, Aleix Vidal, Denis ha jugado en la izquierda, André. Buscaremos alternativas para poder jugar con once a poder ser. Prefiero centrarme en mi equipo pero siempre estamos mirando de reojo hacia abajo, hacia el B'', finalizó.