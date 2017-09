Denis y Paulinho consiguen los tres puntos para el Barça

Google Plus

Valverde deja atrás las, a veces, dichosas rotaciones

Sufrimiento e incomodidad son los adjetivos perfectos para el partido, sin embargo, las victorias más sufridas son las que mejor saben. En partidos así, se ganan las Ligas. En campos así, se pierden. El año pasado, el Barça fue víctima de alineaciones con cambios en todas las líneas, a veces, excesivos. Las famosas rotaciones de Luis Enrique pasaron factura en múltiples campos de primera, el Camp Nou incluido. Partidos como el del Alavés en casa, el Betis en el Villamarín, el Deportivo en Riazor y el del Málaga en la Rosaleda, son algunos ejemplos. En partidos como este, Valverde ha demostrado ante el Getafe que no está a favor de las rotaciones masivas. La inclusión de Sergi Roberto en el lateral derecho, por un Semedo que hoy ha echado muy en falta el FC Barcelona, ha sido la única novedad en el once en Getafe.

Una primera parte bañada de color azul

Una primera parte que ha sido un monólogo absoluto del Getafe. El FC Barcelona parecía el equipo que había ascendido de Segunda A. Los 'azulones' se acercaron a la meta de Ter Stegen en múltiples ocasiones. La banda de Sergi Roberto era una autopista en la que Amath y Antunes campaban a sus anchas, colgando balones para un Jorge Molina que ha sacado los colores a Piqué con un caño de bellísima factura, provocando la posterior amarilla, bien temprana, del central catalán. En el minuto 39, el japonés Gaku Shibasaki, sacó las telarañas de la portería del Barça, con un latigazo con la zurda a toda la escuadra. Una volea parecida a la de Zidane, en la final de la Champions de 2002, ante el Bayer Leverkusen. El estadio se volvió totalmente loco con el golazo del nipón, quien ya marcó también al Real Madrid, por partida doble, en la final del Mundial de Clubes del año pasado. Todo un 'cazagigantes'.

Shibasaki, junto a Inui, de la SD Eibar, se convierten en los dos únicos japoneses en marcar al Barça en Liga

Una 'MSD' lastrada por la lesión temprana de Dembélé

El buen partido del Getafe en la primera mitad, en contraste del del Barça, era una consecuencia también de la falta de contundencia de la recién formada 'MSD'. El nuevo tridente duró 29 minutos en el campo debido a una inoportuna lesión en los isquiotibiales de Dembélé, que fue sustituido por un eléctrico Deulofeu. Mala suerte la del francés. El Barça dispuso de una única ocasión, por medio de un cabezazo de Umtiti, que atrapó sin problemas Guaita. Messi no estuvo hoy en plan salvador y no dispuso de ocasiones suficientes. Suárez sigue con su particular sequía y mal inicio de temporada.

Los cambios de Valverde revolucionaron el partido

Un Ernesto Valverde, que últimamente lo está bordando con sus cambios, reaccionó metiendo a Denis Suárez por Iniesta, al inicio de la segunda parte. El vigués empató el partido con un precioso gol al palo largo del meta del Getafe, tras una buena internada de Sergi Roberto al área 'azulón'. Un gol vital para el Barça, y también para el gallego. El Getafe buscó con insistencia un segundo gol que sentenciara el partido, al igual que el conjunto azulgrana. El partido estaba roto y cualquier equipo podía ponerse por delante. El 'Txingurri' dio entrada a Paulinho por Rakitic. Y el cambio le salió de cine. Primer gol del brasileño con la 'zamarra' blaugrana. Un tanto de llegador. Su mayor virtud. Valverde, al igual que en el partido ante la Juventus, está realizando cambios que dan puntos. Gran mérito del técnico extremeño.

Presión para el Real Madrid

3 puntos más y ya son 12. Líderes indiscutibles. Inyección de buenas sensaciones para los jugadores tras sacar adelante un partido que pintaba muy negro. Pleno de puntos aunque la imbatibilidad queda rota, tras el golazo de Shibasaki. El Barça regresa a casa con el trabajo bien hecho y ya solo le queda esperar a que pase la jornada. Su máximo rival, el Real Madrid de Zidane, visita Anoeta y tendrá delante a una Real Sociedad, que, al igual que el Barça, lleva todos los puntos posibles pero con un partido menos. Los blaugranas esperan que los 'Txuri Urdin' les eche una mano y permita alejar al Barça con un colchón de puntos bastante apetecible.