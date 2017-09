Valverde: "La plantilla es amplia pero la temporada muy larga. Todos tendrán que participar"

El FC Barcelona ha jugado este sábado un partido muy complicado en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe de Bordalás. El conjunto azulgrana ha sufrido mucho y ha empezado por detrás en el marcador. Denis Suárez y Paulinho, entrando desde el banquillo, han revolucionado el choque y han logrado un gol cada uno para dar los tres puntos al Barça.

Desde el inicio, se ha visto a un Barça con poco ritmo e intensidad. El estado del césped no ha ayudado en absoluto, ya que estaba muy seco y en bastante mal estado. “Nos ha costado mucho, ha sido un partido duro, muy difícil, en un campo muy complicado ante un rival que generaba mucho y no nos dejaba maniobrar excesivamente y amenazaban siempre con la contra. Además, nos ha costado también adaptarnos al campo que estaba muy seco, muy lento y no le podíamos meter mucha marcha al partido. Afortunadamente, y a pesar de que se nos ha puesto todo en contra, ha sido una especie de prueba también para nosotros, hemos podido darle la vuelta al marcador y yo creo que eso significa mucho, el poder de reacción”, argumentó Valverde.

Denis y Paulinho, soluciones desde el banquillo

Paulinho y Denis Suárez entraron de refresco en la segunda mitad para intentar darle la vuelta al marcador y el balance de su ingreso al campo resultó excelente. Denis revolucionó un encuentro bastante atascado y logró el gol del empate, mientras Paulinho acabó por rematar la faena haciendo lo que mejor sabe, llegar al área y finalizar. Valverde dijo lo siguiente: “Es importante para ellos desde el punto de vista personal porqué ese punto de confianza les puede afianzar más y también desde el punto de vista del grupo porqué sabemos que la plantilla es amplia. La temporada es larga, hoy hemos tenido una lesión y todos tendrán que participar. En ese sentido, esos dos jugadores (Denis Suárez y Paulinho) nos han aportado ese punto de frescura y al final han hecho que consigamos tres puntos en un campo que es complicado. También lo fue para el Sevilla, lo ha sido para nosotros y lo será para el resto porqué son un equipo fuerte”.

El equipo salía al Coliseum con el mismo once que ante la Juventus, a excepción de Sergi Roberto, que entraba al once titular en lugar de Semedo. “Hoy en el equipo inicial no había muchos cambios respecto al martes, han pasado cuatro días y estamos empezando y he apostado un poco por continuar con el mismo once salvo el cambio de Sergi Roberto. Tanto Deulofeu, como Paulinho y Denis nos han dado un punto más, sobretodo de acierto. Nos hace falta a veces alguien que nos rompa, que intente coger la línea del adversario y hoy Deulofeu ha estado muy bien en el uno contra uno y Denis ha participado, ha logrado un gol importantísimo y vamos a ver si continuamos así”, comentó el técnico del FC Barcelona.

Dembélé, lesionado en su tercer partido

Hoy era el segundo partido como titular para Ousmane Dembélé y el francés ha tenido que salir sustituido por lesión. Este domingo se le realizarán más pruebas para determinar el alcance de una lesión que en principio parece muscular. Para finalizar, Valverde decía lo siguiente: “Esta lesión va a ser un freno, porqué va estar un tiempo inactivo. Es un problema muscular que se estudiará para ver exactamente lo que tiene. Prevemos que será una rotura muscular. Es una pena para nosotros ya que él estaba entrando en la dinámica del equipo y ahora va a tener que parar. Esperamos que no esté mucho tiempo parado”.