Getafe CF - FC Barcelona: puntuaciones del Barcelona, jornada 4 de LaLiga

Foto: Ernesto Aradilla - VAVEL

Cuatro partidos, cuatro victorias. Hasta este momento, el Barcelona cuenta las jornadas ligueras como triunfos. Betis, Alavés, Espanyol y hoy Getafe han sido las víctimas de un equipo que se rehizo rápidamente de la dolorosa derrota en la Supercopa de España. No obstante, ninguno de las anteriores victorias les había costado tanto como el de hoy, en el feudo getafense.

Y es que durante toda la primera parte, el conjunto culé no se sintió para nada cómodo sobre el terreno de juego. Esta incomodad se incrementó cuando Shibasaki inauguró el marcador con un potente zurdazo. Sin embargo, la entrada de Denis en el descanso y un decisivo Paulinho dieron la vuelta al resultado para acabar llevándose el encuentro.

(0-3: Muy mal; 4: Mal; 5: Aprobado; 6: Bien; 7-8: Notable; 9: Excelente; 10: MH)

Ernesto Valverde: 6

Corrector. Optó por cambiar solamente una pieza del once inicial que goleó a la Juventus el pasado martes, Sergi Roberto por Semedo. Pero pronto se le torció el planteamiento con la lesión de Dembélé, y tuvo que empezar a pensar alternativas para cambiar el rumbo del partido. Los tres cambios fueron acertados y trascendentales en la remontada de su equipo.

Ter Stegen: 6

Seguro. Salvo en el gol de Shibasaki, en el que no pudo hacer absolutamente nada, exhibió seguridad en las llegadas del Getafe, que fueron numerosas a lo largo del encuentro. Con los pies estuvo acertado, aunque la presión rival dificultaba los desplazamientos en largo.

Sergi Roberto: 6

Incómodo. Está claro que Sergi Roberto es centrocampista y no lateral. No obstante, la entrega y lucha que demuestra en cada partido y en cualquier posición es indiscutible. Una buena prueba de eso está reflejada en el gol del empate barcelonista, en la que se llevó un balón embarullado dentro del área y asistió de maravilla para que Denis firmara el tanto.

Piqué: 5

Condicionado. En el primer cara a cara con Jorge Molina, el capitán azulón le sacó la tarjeta amarilla con una maniobra de mucha calidad. A partir de ese momento, Gerard jugó con una losa en la espalda, consciente de que no podía arriesgar ni un pelo si no quería irse al vestuario antes de tiempo.

Umtiti: 7

Atento. Partido sin fisuras del central francés, que se anticipó muy bien a los balones en largo, cuidó su posición, fue bien al cruce e incluso tuvo una clarísima oportunidad de inaugurar el marcador cuando este aún era de empate a cero. Fue, sin duda, el mejor de la línea defensiva culé en el partido de hoy.

Jordi Alba: 6

Tímido. Acostumbrados al Jordi Alba más ofensivo en este inicio de temporada, al tener toda la banda izquierda para él, parecía que le costaba enlazar y combinar con los medios y la delantera visitante. Sus habituales incursiones estuvieron muy controladas por el entramado defensivo del Getafe.

Sergio Busquets: 5

Impreciso. Sergio estuvo muy incómodo durante todo el transcurso del encuentro. Es muy poco habitual en él fallar los pases que falló, y además en reiteradas ocasiones. No encontraba los espacios entre líneas y sus cambios de juego eran muy previsibles. Mejoró en la segunda parte, como todo el equipo.

Rakitic: 5

Intermitente. El croata, quizás contagiado por el resto del equipo, no logró asociarse con éxito con la línea atacante culé ni consiguió llegar bien desde segunda fila. En la segunda mitad su nivel subió, e intentó jugadas combinativas con cierto peligro, aunque acabó siendo sustituido por Paulinho.

Iniesta: 5

Apagado. La acumulación de jugadores en el mediocampo fue un problema para Iniesta, que no pudo desplegar su fútbol en prácticamente ninguna ocasión. No logró hacerse con el control del partido, y Valverde decidió que jugara solamente 45 minutos para dejarlo en la caseta en el descanso.

Messi: 6

Incisivo. No fue el día de Leo Messi, y el resto del equipo lo notó. Aunque lo intentaba con ímpetu, las combinaciones no salían, los pases y cambios de juego no eran precisos y hasta las faltas bien tiradas no entraban. Al final, no obstante, fue decisivo en el gol de la victoria, al ser el que asisitió a Paulinho.

Suárez: 4

Desconocido. El charrúa no arranca en este inicio de temporada. Solamente lleva un gol en lo que va de campaña y hoy ha vuelto a decepcionar. Djené le ganó prácticamente todos los duelos, y Suárez se marchó del encuentro sin ser trascendente en el mismo. Fue objeto de un claro penalti que no señaló el colegiado.

Dembélé: 5

Lesionado. El fichaje estrella del Barça en este curso apenas duró veinte minutos sobre el césped en su primer partido liguero como titular. Cayó lesionado en los isquiotibiales, aunque antes de eso tampoco le salían las cosas e incluso perdió un par de balones peligrosos para la portería de Ter Stegen.

Deulofeu: 6

Ambicioso. Tuvo que salir a jugar prácticamente sin calentar, algo que acosó en las primeras acciones que intentó, en las que se le notó algo frío. No obstante, después del entretiempo abrió el campo y pudo mostrar el por qué de su vuelta a Barcelona, encarando y poniendo en apuros a la defensa rival.

Denis Suárez: 7

Revulsivo. Fue, sin duda, el mejor jugador del Barcelona en el partido. Su entrada por Iniesta en el descanso cambió el encuentro, hizo que el Barça tuviera otro ritmo y hasta marcó el gol del empate en una buena acción. Demostración de calidad del gallego, que reclama más minutos con esta actuación.

Paulinho: 7

Goleador. Héroe inesperado del conjunto catalán en el feudo azulón. Entró por un cansado Rakitic a falta de veinte minutos para el pitido final del duelo, pero decidió el mismo con una acción que le define perfectamente: llegada de segunda línea, potencia, fuerza y gol. Dio tres puntos muy valiosos al aprovechar una asistencia de Messi.