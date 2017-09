Gerard López: "Mis jugadores son conscientes de que la Segunda División es muy igualada"

Google Plus

El técnico del Barça B, atendiendo a los medios | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El Barça B ha iniciado con buen pie su nueva andadura en la categoría de plata. Pronto se asimiló el mazazo de la derrota con el Tenerife, en su estreno en casa en la temporada 2017/2018, y desde entonces todo es motivo de alegría. Desde el valioso punto obtenido en Los Cármenes hasta - y sobre todo - la abultada victoria sobre el Córdoba. Pero, como mismo aseguró el técnico del filial, Gerard López, no hay lugar para la euforia, pues queda un mundo por delante en la competición y la Segunda División A exige poner los cinco sentidos en cada encuentro.

También ante el próximo rival, el Alcorcón, sobre el que Gerard López se pronunció así: "Es un partido complicado, un rival muy duro, con dos goles a favor y ninguno en contra, suma 8 puntos, lo cual demuestra la solidez que tiene. Es un equipo que lleva años en la categoría, la conoce bien, ha tenido que luchar por salvarse, pero lo ha conseguido año tras año. Tiene un entrenador joven pero experimentado, es un rival incómodo en un campo donde aprieta mucho la gente, un campo hostil por ser donde es. El partido tiene este hándicap de dificultad, pero a la vez de ilusión por la buena dinámica que llevamos, después de la victoria con goleada en casa ante el Córdoba. La situación similar que tenemos ambos en la clasificación hará que sea un partido atractivo para todos".

Los buenos futbolistas se entienden

Al ser preguntado por el secreto de la conexión que se ha formado entre Aleñá y Ruiz de Galarreta, el técnico comentó lo siguiente: "Son jugadores que se entienden. Han empezado hace poco a jugar juntos, pero al final se ve la conexión entre los buenos jugadores y esta forma de poder compenetrarse tanto a nivel ofensivo como defensivo. El hecho de que los ponga en un mismo lado, con Carles un poco más adelantado hace que a la vez le proteja defensivamente, con Galarreta en la espalda, y a la vez ellos dos ocupan los espacios para no ir en una misma línea de balón, y puedan compenetrarse. Todo tiene un proceso natural por los buenos jugadores, cualquier buen jugador es normal que se pueda conectar dentro del campo, pero también hay un trabajo detrás de buscar estos movimientos para que los dos puedan jugar juntos, aún cuando ocupan una misma posición, como es el interior. Pueden jugar los dos la misma banda y ocupar la plaza de extremo, cuando uno baja más a recibir, el otro estira, cuando lo hacen al contrario se entienden bien. Esto es una ventaja para mí, tener jugadores que pueden ocupar diferentes posiciones, y poder cambiar los perfiles de cada centrocampista. Es como Vitinho en el otro lado, puede jugar dentro, o fuera. Galarreta y Vitinho son nuevos, pero se han adaptado muy bien al dibujo, al sistema. También se apoyan mucho en Aleñá y otros que llevan años en el club como para entender lo que queremos jugar y cómo lo queremos hacer".

Nos adelantamos a otros grandes clubes con el fichaje de Arnáiz

La completa actuación de José Arnáiz ante el Córdoba, con dos goles y una asistencia en su debut en el Mini Estadi, no fue algo nuevo para el míster. "No me sorprendió porque lo comenté cuando se fichó, que es un jugador que será importante para mí y para el club. El año pasado ya llamó la atención en Segunda División, hemos conseguido adelantarnos en el fichaje a otros clubes importantes. Su adaptación también ha sido rápida, pero volviendo a lo de antes, el jugador especial hace que el trabajo sea más agradecido, que pueda adaptarse rápidamente porque tienen un don natural para jugar al fútbol especial y en el caso de Arnáiz añadiendo esa velocidad, ese uno contra uno, esa definición que tiene. Algún día estará más o menos acertado, pero ya se le ve maneras de futbolista que para nuestro dibujo nos va muy bien. Ocupa las tres posiciones de arriba, tiene esta capacidad para desbordar y marcar gol que será importantísima en este año", señaló.

En cuanto a como había sido la semana de su equipo, tras la goleada y las buenas sensaciones que dejó ante su afición, Gerard López destacaba que se debía mantener los pies sobre la tierra. "No ha habido excesiva euforia, porque los jugadores son conscientes de que la Segunda División es muy igualada. Cualquier victoria aunque sea como la del otro día que parece fácil, sabemos la dificultad que conlleva, y las derrotas, que también vendrán, las hemos de recuperar de la forma más positiva posible, como en el caso del Tenerife, que parecía que nos haría daño y al final sacamos dos buenos resultados ante Granada y Córdoba", explicó el de Granollers.

Palencia, en la recta final de su recuperación

El capitán del filial y titular indiscutible en el lateral derecho, Sergi Palencia, podría estar de vuelta pronto, según declaraciones del entrenador: "Palencia está mejor, ya ha comenzado a hacer trabajo de campo con los recuperadores, estaba muy justo para esta semana y he dado un poco de margen para que lo puedan recuperar bien. Espero que a mediados de la semana que viene empiece a entrenar con el grupo".

Para concluir, Gerard aclaró la situación de su contrato con el FC Barcelona, tras las informaciones que habían salido a la luz durante la semana. "He firmado esta semana, el jueves por la tarde. Estaba todo arreglado desde hacía semanas, pero entre los entrenamientos, el inicio de la temporada y los partidos no habíamos encontrado el momento para juntarnos en las oficinas a firmarlo. Estaba todo OK, tenía el alta federativa y el de la Seguridad Social, solo faltaba el acto protocolario con la gente del club", afirmó.