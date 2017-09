Previa Getafe CF - FC Barcelona: derribar al invicto

Google Plus

El Getafe CF pondrá a prueba la imbatibilidad del FC Barcelona

El FC Barcelona líder con nueve puntos en tres partidos empatado con la Real Sociedad pero con mejor diferencia de goles visita a un Getafe CF undécimo en Liga con cuatro puntos de nueve posibles. Los azulgranas quieren seguir con su racha de imbatibilidad y hacer un inicio de Liga histórico.

Buen momento

Tras las dudas generadas en la Supercopa de España que se perdió ante el Real Madrid CF, parece que Ernesto Valverde ha dado con la tecla tanto para el juego de los azulgranas como para la armonía del vestuario. A la racha de resultados en Liga, se le suma además la victoria balsámica ante su verdugo la temporada pasada en la UEFA Champions League, la Juventus de Turín. El conjunto transalpino sucumbió a la magia de Lionel Messi que anotó dos tantos y colocó líder del grupo al conjunto catalán.

FC Barcelona - RCD Espanyol 5-0

CD Alavés - FC Barcelona 0-2

FC Barcelona - Real Betis 2-0

Por su parte, el recién ascendido Getafe FC ha conseguido demostrar que no va a ser una comparsa en esta Liga ya que dejó en las tres primeras jornadas de Liga una muy buena impresión a sus aficionados. Expeditivo y con mucho oficio; y de la mano de Pepe Bordalás parece que al conjunto madrileño le augura una buena temporada.

CD Leganés - Getafe CF 1-2

Getafe CF - Sevilla FC 0-1

Athletic Club - Getafe CF 0-0

Armonia azulgrana

Poco ha tardado el equipo en mostrar una mejoría en el vestuario incluso a pesar de la dolorosa derrota en la Supercopa de España. Jordi Alba no se a escondido en rueda de prensa al declarar: "hacía tiempo que no tenía esa chispa, esas ganas". El explosivo lateral zurdo se siente al parecer más cómodo que en el último curso con su último entrenador Luis Enrique Martínez.

A pesar de haber hecho pocas rotaciones, Ernesto Valverde ha asegurado que cuenta con toda la plantilla: "el grupo se compone de más jugadores que los once titulares y vamos a tener que echar mano de todos", aseguró el entrenador azulgrana.

Ilusión azulona

Para los equipos recién ascendidos siempre es complicado un inicio en la máxima competición. Este no es el caso del Getafe CF que al igual que el Girona FC han demostrado no conformarse con sumar ante rivales directos sino que lejos de eso, se han codeado con los principales equipos de la Liga poniendo en aprietos a equipos como el Sevilla FC o el Athletic Club. El sello de Pepe Bordalás está patente en un equipo que pelea los noventa minutos con un juego muy físico sin olvidar el buen fútbol, sin duda el FC Barcelona no deberá subestimar al conjunto azulón.

Bajas

El conjunto azulón cuenta con cuatro bajas en sus filas: Nicolás Gorosito (fractura de metatarsiano), Daniel Pacheco (operado del hombro), Filip Manojlovic y Chuli (ambos con molestias).

Por su parte, además de los descartes del entrenador azulgrana de cara al encuentro entre ambos equipos, el FC Barcelona cuenta con las bajas de Arda Turan (elongación en el bíceps femoral), Rafinha (rotura de menisco) y Adrián Ortolà (fractura de metacarpiano). Paco Alcácer, Aleix Vidal y Lucas Digne se han quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica.

Convocatoria

Porteros:

Marc-André ter Stegen, Jasper Cillessen

Defensas:

Nélson Semedo, Gerard Piqué, Javier Mascherano, Jordi Alba, Samuel Umtiti

Mediocampistas:

Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Andrés Iniesta, Paulinho Bezerra, Sergi Roberto, André Gomes

Delanteros:

Luis Suárez, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Gerard Deulofeu

Antecedentes

En la última visita del FC Barcelona al Coliseum Alfonso Pérez, el conjunto azulgrana venció por 0-2 con tantos de Luis Suárez y Neymar Jr. Fue en la jornada 10 de la temporada 2015/2016, en el año del último descenso del conjunto madrileño a Segunda División.

El último gran golpe

La última victoria azulona contra el conjunto barcelonés data de la temporada 2011/2012. Para aquel entonces, el Getafe se impuso por 1-0 en la jornada 14 con un solitario tanto de cabeza de Valera tras un córner que supondría la victoria de los madrileños.

Balance:

V E D GF GC Getafe CF 2 2 8 10 23 FC Barcelona 8 2 2 23 10

Posibles onces