Jordi Alba: "Hacía tiempo que no tenía esa chispa, esas ganas"

Jordi Alba, muy ilusionado con el equipo y con el cuerpo técnico, con Valverde a la cabeza | FOTO: Mireia Carcole

Dos jugadores muy importantes en los esquemas de Valverde

Ambos jugadores fueron pilares y hombres de confianza en el Barça de Luis Enrique, y ahora, con Valverde al mando, siguen siendo imprescindibles. Son dos de los jugadores que más rendimiento están ofreciendo al extremeño, un nivel mucho más alto en comparación al de la temporada pasada, en la que el equipo, en casi su totalidad, fue pasto de una irregularidad impropia de un equipo como el Barça.

Valverde le transmite a Jordi Alba mejores sensaciones que Luis Enrique

Jordi Alba está siendo uno de los jugadores que más en forma se encuentra del equipo, en comparación a la temporada pasada, siendo insustituible para ‘Lucho’, una titularidad que dejó de saborear en los últimos meses de este en el banquillo azulgrana, en el que se optó por un cambio de sistema, un 3-4-3, en el que Jordi era el sacrificado y relegado al banquillo. Cosa que no le sentó muy bien al de Hospitalet de Llobregat, que mostró su decepción con el técnico asturiano y recibió con los brazos abiertos al ‘Txingurri’, quien le demuestra que es una pieza insustituible en el puzle blaugrana. “Lo que te transmite cada entrenador es diferente. Este año estoy con más confianza y juego más alegre, a diferencia de otras temporadas. Hacía tiempo que no tenía esas ganas, esa chispa”, dejó claro el lateral que con Valverde se siente mucho más cómodo que con Luis Enrique.

Andrés sabe que el Barça siempre será su casa

La renovación de Andrés Iniesta es un tema candente de actualidad, algo que se debe solucionar lo más pronto posible. Jordi es uno de sus mejores amigos en el vestuario y dejó clara su postura. “Andrés es una persona muy querida en el vestuario. El Barça será siempre su casa. Hay que respetar lo que quiere cada jugador”, dejando caer una posible salida y despedida del manchego esta temporada.

Rakitic sigue siendo un jugador clave en el centro del campo con Valverde

El otro protagonista del acto, Ivan Rakitic, es uno de los jugadores que más ha brillado en estos partidos, con gol incluido ante la Juventus. El croata afirma sentirse “muy cómodo” con Valverde y da las claves del cambio: “Después de perder la Supercopa nos propusimos empezar bien la Liga y lo hemos conseguido. Ganar siempre da confianza. Estamos muy unidos, aunque a veces es una cuestión de detalles”.

Perder la Supercopa de España supuso un punto de inflexión

El croata echó balones fuera al ser preguntado por cuestiones arbitrales, en este caso, quejas procedentes de Madrid. “Nosotros debemos seguir a lo nuestro. Seguir mejorando y seguir disfrutando. Mirar al siguiente partido”, centrándose en lo que de verdad concierne a los jugadores del Barça y evitar dejarse llevar por lo que se comente fuera.

La receta de Ivan: ganar e ir partido a partido | FOTO: Noelia Déniz - VAVEL

El primer once de la primera jornada de la Fase de Grupos ha traído cola al no incluir a ningún jugador del FC Barcelona, después de ganar 3-0 a la Juventus. Ni siquiera Messi, autor de un doblete y de toda una exhibición ante los ojos de todo el mundo. Ivan se lo toma con humor. “Si seguimos ganando todo y no sale ninguno, no pasa nada. Es decisión de la UEFA y lo aceptamos”.