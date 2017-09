Jordi Alba: "Tenemos muchas ganas de seguir ganando"

Jordi Alba completó un gran encuentro. Foto: Ernesto Aradilla

El conjunto azulgrana logró una victoria de mérito ante un poderoso rival como la Juventus. Jordi Alba compareció contento ante los medios de comunicación tras el gran partido realizado por sus compañeros en el primer choque de competición europea: "Hay partidos que los ganas y lo haces sufriendo, pero hoy ha estado bien, hemos disfrutado". En comparación con la pasada temporada, Jordi Alba destacó el hambre de un equipo que ha recuperado las ganas de seguir creciendo. "Hay un cambio bestial en cuanto a concentración. Son muchas las ganas que tenemos de seguir ganando".

La portería a cero es culpa de todos

El arranque de curso azulgrana es inmejorable. Líderes en liga con pleno de puntos y goleada en Champions ante la Juve sin recibir un solo gol. De ello quiso hablar el de Hospitalet en la zona mixta queriendo destacar el trabajo realizado por los delanteros en la presión. “Si no hemos encajado ningún gol no es sólo culpa de la defensa, sino de todo el equipo. Se ha visto a Leo y a Luis correr a defender en el minuto 90”. Estas fueron las palabras de Jordi sobre Leo Messi en una nueva exhibición del astro argentino en un partido de Champions.

Convencido de que Messi renueva

Cierto es que todavía no se ha hecho oficial la renovación de Leo Messi con el Barcelona, pero Jordi Alba no tiene ninguna duda de que seguirá jugando en la Ciudad Condal: “Leo ya ha demostrado un millón de veces que es culé a rabiar y que quiere seguir aquí muchos años”. Por otro lado, Alba no quiso entrar a cuestionar el papel de la actual directiva culé, pero sí confirmó que "no existe ninguna guerra entre vestuario y directiva". Un frente que parece quedar cerrado tras aquellas declaraciones de Piqué tras la Supercopa que no iban por el mismo rumbo que las de ayer de Jordi Alba.