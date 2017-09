Andrés Iniesta: "Si el equipo funciona bien, todos estamos mejor"

Google Plus

Iniesta ha arrancado la temporada a gran nivel. Foto: Ernesto Aradilla

Andrés Iniesta fue de la partida en el primer encuentro de Champions del Barcelona de Valverde. El centrocampista de Fuentealbilla compareció ante los medios de comunicación tras el gran partido del Barça ante el subcampeón de Europa, la Juventus. Iniesta se mostró satisfecho del choque realizado por sus compañeros: "Si el equipo funciona bien, todos estamos mejor. Estoy feliz por lo personal y por lo colectivo. Empezar ganando ante un rival así es siempre complicado". El capitán culé realzó la victoria ante un rival tan duro como el campeón italiano.

La renovación, en segundo plano

Los aficionados culés se llevaron una alegría al volver a ver la mejor versión de Andrés Iniesta sobre el césped. Si Iniesta está bien, el Barça funciona. Es por ese motivo que la renovación del manchego es un aspecto que se vislumbra indispensable para el bienestar de la afición azulgrana. Ante eso, Iniesta manifestó que es un aspecto que todavía no le preocupa demasiado. "No hay ninguna novedad sobre ningún acuerdo de renovación, si la hubiera la sabríais. Pero lo que me preocupa es lo que pasa en el campo. Quiero estar feliz y que las cosas salgan bien. Antepongo lo colectivo a lo personal. Y estoy feliz por cómo sale todo”, señaló.

Otro hecho destacable en el principio de curso de Andrés Iniesta es la continuidad que está teniendo en los primeros partidos de competición oficial. Son ya cuatro los encuentros seguidos en los que Iniesta ha sido titular mezclando la Selección Española y el Barcelona. Andrés fue titular ante Italia y Liechtenstein con España, así como ante el Espanyol y la Juventus con el combinado culé: “La temporada pasada tuve algún contratiempo en forma de lesión que es lo que te corta el ritmo”. Si Valverde sabe cuidar a Iniesta, el manchego seguirá haciendo las delicias de los azulgranas.