Carles Pérez: "Tengo que seguir trabajando para ganarme un puesto"

Carles Pérez, junto a sus compañeros, celebrando el gol de la victoria del juvenil ante la Juventus, en la Youth League | FOTO: Noelia Déniz - VAVEL

Dio la victoria al juvenil con un gol clásico de jugadores como Messi o Robben

El juvenil del Barça consigue unos tres primeros puntos muy importantes ante un rival directo. Era un encuentro que parecía abocado al 0-0, sin embargo, una jugada clásica al más puro estilo Messi, de un extremo derecho de toda la vida a pierna cambiada -ya que Carles posee una zurda prodigiosa- provocó el gol de la victoria azulgrana en el minuto 85.

Refuerzos de lujo para el conjunto de Gabri

Carles, junto a Jorge Cuenca, Oriol Busquets y Abel Ruiz, jugadores del Barça B y que han disputado minutos en la Liga 123, fortalecieron al juvenil. Un partido en el que la Juve, fiel al estilo del fútbol italiano y al primer equipo de la 'Vecchia Signora', fue un equipo muy sólido atrás y las ocasiones han sido muy escasas. En un encuentro de tales características se exige el máximo rendimiento y la mayor experiencia posible.

Preguntado por la jugada del gol, Carles ha declarado que “lo normal, en esa situación, es tirar al palo largo, he tirado al palo corto y me ha salido bien. El portero no se lo esperaba y se ha quedado clavado. Hemos conseguido los tres puntos, que era lo importante”.

Un jugador, ante todo, busca minutos, y más un jugador joven como Carles Pérez, de 19 años, con gran proyección y con un sitio en el Barça B. “Valoro muy bien este inicio de temporada. Estoy jugando con el Barça B, pero como cualquier jugador, tengo que ganarme el puesto. Tengo que seguir trabajando”.

Para ganarme más minutos y un puesto, solo tengo que seguir trabajando. Ese es el camino

Carles es conocedor de esta competición, que el Barça ganó en 2014, y no esconde sus deseos de querer hacerse esta temporada con el preciado trofeo de la Youth League: “Le he dicho al míster que me hacía mucha ilusión volver a jugar esta competición, a ver si este año la podemos traer”.