El Juvenil A se lleva la victoria ante una rocosa Juventus

El FC Barcelona se llevó los primeros tres puntos en la UEFA Youth League tras vencer ante un rocoso rival como es la Juventus. Los locales dominaron pero los italianos dieron más de un susto que pudieron acabar en algo peor.

Destacar que por parte del FC Barcelona fueron titulares cuatro jugadores recientes campeones con la selección española en el campeonato de Europa sub-17: Sergio Gómez, Abel Ruiz, Juan Miranda y Mateu Morey.

Solidez en el centro del campo

Ocasiones en ambos lados del campo

El partido comenzó con ambos equipos bien situados sobre el centro del campo, dominando con el balón pero sin crear peligro a portería rival. La primera ocasión -no clara- del choque la tuvo Abel Ruiz, pero no llegó a un balón que paró con facilidad Del Favero. Poco después Olivieri dispuso de una clara para los italianos, estando totalmente solo mandó el balón muy arriba de la portería de Peña. La clase de Alex Collado en el centro del campo dio más de una ocasión para los locales, pero no fueron materializadas.

Cuando mejor estaba jugando la Juventus, una gran jugada entre Miranda y Abel pudo suponer el primer gol de la tarde, pero el balón se fue muy desviado. Unos minutos después, y tras un córner de los azulgrana que no consiguió rematar nadie, Kameraj se fue corriendo por la banda derecha absolutamente solo pero cuando quiso centrar el balón no había nadie para rematarlo.

La ocasión más clara de la primera mitad llegó justo diez segundos antes del descanso. En un remate de falta que a punto estuvo de mandar Miranda al fondo de la red tras un buen cabezazo, pero el balón se marchó rozando el palo derecho del cancerbero italiano.

Riqui Puig fue uno de los destacados del encuentro | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El muro italiano casi da un susto a los azulgrana

El Barça perdonó, y casi lo acaba pagando

En la reanudación, el guión no varió y tanto Barça como Juventus se mantuvieron muy sólidos en el mediocampo, aunque creando ocasiones no muy claras en ambas porterías. A los diez minutos de segunda parte Monchu tuvo una clarísima para adelantar a los suyos en el luminoso del Miniestadi, pero el balón siquiera vio portería.

Fagioli pudo adelantar a los de Turín a 20 minutos del final tras un pase de la muerte e inexplicablemente falló totalmente solo con la portería vacía. La Juventus siguió muy sólida atrás pero el FC Barcelona insistía en la zona atacante, aunque sin éxito.

A poco más de cinco minutos del final, tras una jugada liosa, Carles Pérez engañó a Del Favero y mandó un fusil a donde no llegó ni a ver el balón, dando el primer gol a los locales, lo que llevaron intentando desde hace muchos minutos.

Ya en tiempo de descuento, un jugador visitante acabó expulsado tras doble amonestación por una entrada muy dura. Tras ese instante, el encuentro no tuvo ocasiones y el equipo de Gabri se llevó la primera victoria en la edición 2017/2018 de la UEFA Youth League.