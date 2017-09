Gabri Garcia: "En partidos así es muy importante tener paciencia"

Google Plus

Gabri Garcia, en rueda de prensa | Noelia Déniz - VAVEL

El Juvenil azulgrana hoy tenía el primer partido de la UEFA Youth League ante la Juventus de Turín. Ha sido un partido muy complicado con una Juventus bastante defensiva y ha costado abrir la lata. Finalmente, Carles Pérez ha anotado el único gol del partido que da los tres primeros puntos de oro en la competición.

El papel de Ricard Puig ha sido muy importante hoy, realizando un gran partido sobretodo focalizado en el "5" de la Juventus. Gabri lo ha valorado así: "Era un partido en el que sabíamos de las características de su medio del campo, su número 5 que llega muy bien a las ayudas, por eso la función de Riqui ha sido muy clara de jugar detrás de ese jugador para cuando saliese a las ayudas el hombre libre fuera él."

Ha sido un partido bastante trabado, pero Gabri García hace mucho incapié en la paciencia. "Yo insisto mucho, tenemos que tener paciencia, tenemos que trabajar los partidos y llegará el momento en que se abrirá el encuentro. Sí que es verdad que la grada no ayuda a hacer este tipo de futbol, pero es lo que hay", comentó.

Gabri ha descrito un poco a Ricard Puig, que desconocido para muchos, ha gustado a la mayoría de espectadores. "Riqui pese a ser un jugador bajito sin mucho físico, es un jugador que lee muy bien las situaciones, sabe jugar muy bien a las espaldas de los mediocentros rivales, se perfila muy bien. Es un jugador que, a mí, personalmente, me gusta mucho. Cuando lo ves jugar te llama la atención. Y creo que jugando por detrás del punta puede hacerlo muy bien y nos puede dar muchas cosas", señaló.

El entrenador del Juvenil también ha sido preguntado por la decisión de bajar a jugadores del Barça B ya que la normativa de la UEFA permita a cada equipo inscribir a tres jugadores de un año superior a la categoría juvenil y él ha dicho esto: "Carles Pérez es un jugador que ya está en el Barça B, tiene sus minutos pero nosotros dónde tenemos menos jugadores es en la parte de arriba y creíamos que nos ayudaría y hemos acertado ya que nos ha dado los tres puntos él sólo casi. Consideramos que era muy importante ganar, en casa y siendo el primer partido, y la apuesta del club por esta competición es fuerte y consideramos que es bueno que bajen a ayudarnos. Pese a esto, este paso de ir al juvenil cuando ya estas en el B genera dudas para ver si se esforzarán igual y los tenemos que felicitar porqué han estado de diez"

Para finalizar, ha valorado la importancia de sumar los tres primeros puntos y el problema de cara a puerta: "Puntuar en casa, hacerte fuerte en casa siempre es bueno y empezar con este buen resultado nos va muy bien también para la Liga, en la que hemos empezado con dudas. Seguramente nos falta efectividad, creamos bastantes oportunidades pero de momento no entran. Estoy convencido de que habrá un punto en el que entrará. No me preocupa.