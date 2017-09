Gabri: "Nos va a costar hacer muchos goles"

Gabri atendiendo a los medios | FOTO: Noelia Déniz

Tras un frustrante empate (2-2) ante la Unificación Bellvitge A y una victoria en el pitido final ante el Santa Eulalia, el equipo no ha acabado de cosechar los resultados esperados en este inicio de temporada.

Inicio complicado

Con el estreno en la UEFA Youth League ante la Juventus de Turín a la vuelta de la esquina, el conjunto de Gabri no ha conseguido cosechar buenos resultados de cara al estado anímico de la plantilla. El entrenador, consciente de ello y de las dificultades de superar al Santa Eulalia, afirmó que: "El partido ha sido una copia del último partido que jugamos, pero las ocasiones fueron casi el doble, un campo difícil por el terreno de juego, la pelota vota mal... Los siete minutos de más que dio el árbitro eran merecidos. Como les dije ayer a los jugadores, es la primera vez que gano un partido en el descuento, entonces quiere decir que el equipo lucha hasta el final y es muy buena noticia, el equipo creyó hasta el último córner y así se marcó. Creo que nos ha ido muy bien de cara al partido del martes porque un segundo empate en liga nos habría hecho tener más dudas y de alguna manera creo que las hemos solventado".

Repetir la gesta europea

Con la UEFA Youth League en mente, Gabri alabó el gran trabajo de la plantilla durante el curso pasado, el entrenador azulgrana se mostró encantado con el estreno europeo asegurando que: "De momento comenzamos con mucha ilusión con un grupo muy complicado que tenemos con la Juventus, el Olympiakos y el Sporting de Lisboa, es difícil pero estamos con mucha ilusión, hemos de encontrar soluciones con las dificultades que nos hemos encontrado. Con el perfil de jugadores que tenemos y la plantilla como esta estructurada nos va a costar hacer muchos goles, no creo que marquemos muchos goles".

Rival temible

La Juventus de Turín no va a ser un rival nada fácil, Gabri avisó del peligro que atesora el cuadro transalpino y ensalzó la filosofía física del futbol italiano. El entrenador azulgrana conoce al rival y avalado por la experiencia afirmó que: "Llevamos tres años, es un equipo muy parecido a la Roma con una 4-4-2 en rombo, dos puntas, uno muy alto, nos superaran en medio y hemos de buscar una solución para eso. Un equipo que físicamente es muy fuerte, tenemos la experiencia de la Roma de hace dos años y seguimos buscando cosas para poder afrontar lo mejor posible este partido. Veo perfecto esta competición, es una gran posibilidad para los jugadores, que de alguna manera se encuentran con el mundo profesional, hoy en el campo nº 3 tenemos al primer equipo que entrena con nosotros y de alguna manera es lo mejor para prepararse para lo que queremos, que compitan aquí y al máximo nivel y parte de eso hacerlos jugar contra equipos de un gran nivel, cada año el nivel es más alto y la UEFA cada año apuesta más por esta competición, creo que tenemos que estar muy contentos de jugarla y hay que aprovecharlo".

Repetir los éxitos pasados

Gabri es consciente que no es tarea fácil plantarse en la Final Four de la UEFA Youth League, la temporada pasada el conjunto azulgrana llegó a plantarse en la ansiada Final Four pero quedó apeado de la competición en el primer duelo ante el Red Bull Salzsburg. El míster de Sallent avisó que: "Llegar a la Final Four es muy difícil, después de una fase de grupos, las eliminatorias se convierten en finales, no es fácil, lo que hicimos el año pasado es muy bueno aún sin ganarla, queremos repetirlo y que el resultado sea mejor, no nos hemos reforzado en exceso, mantenemos el bloque del año pasado más otros 9-10 del juvenil B que han promocionado y dos tres fichajes que vienen a ayudar. Estoy contento con el equipo y mis jugadores, el equipo es diferente al año pasado pero nos va a dar muchas cosas. Contaremos para el primer partido con Oriol Busquets, Carles Pérez, Abel Ruiz y Jorge Cuenca que hoy mismo entrenaron con nosotros y todo. El año pasado no hemos empleado la posibilidad del reglamento de contar con jugadores de primer año de amateur, creo que es una buena noticia que estén siendo importantes con el Barcelona B y que ahora tengan la posibilidad y la ilusión de ayudarnos en esta competición, están ilusionados y nos ayudarán a competir muy bien".