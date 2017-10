Previa Real Madrid - Espanyol: hambre de victoria

Google Plus

Foto: RCD Espanyol

Enfrentarse a un grande cómo el Real Madrid siempre supone una dosis extra de motivación. Después de sumar 7 puntos de 9 posibles, los pericos están en un buen momento y confían en poder seguir en esta línea ganando ni más ni menos que en un campo como el Bernabéu. Pese a todo, se encontraran con un Madrid que también tiene ganas de ganar en su estadio y que sabe que el Espanyol es un rival que se les da bien. Los pericos más jóvenes no pueden presumir de haber visto su equipo ganar en el Bernabéu, pero el domingo está en las manos de los hombres de Quique Sánchez Flores poder dar este regalo a los suyos.

Aunque los antecedentes no les son favorables a los blanquiazules, confían en que la dupla formada por Gerard Moreno y Leo Baptistao les pueda dar una alegría. A ellos podría sumarse Sergio García, jugador que inauguró el casillero la ultima vez que el Espanyol puntuó en territorio merengue.

En busca de la primera victoria en el Bernabéu

Por su parte, el Madrid llega con ansias de ganar en casa. Tras empatar ante Valencia y Levante y perder ante el Betis, los hombres de Zidane solo han conseguido sumar dos puntos en el Bernabéu de nueve posibles. Los blancos quieren poner fin a esta mala racha en su estadio ganando al Espanyol el domingo.

Para ello, el conjunto blanco seguro que notará la ausencia de Bale, aunque cuenta con muchos otros jugadores de calidad para suplirlo. El candidato con más opciones es Marco Asensio, que se reencontrará con el equipo donde jugó como cedido la temporada 2015/16. Las cifras del mallorquín son de mucho nivel, pues siendo titular en 4 de los 6 encuentros ligueros ha conseguido 4 goles y una asistencia. El Madrid no quiere dejar escapar su calidad y por este motivo esta semana el club lo ha renovado hasta 2023. Por delante de Marco Asensio como goleador esta Cristiano Ronaldo, con 5 dianas, que seguro que propiciará un autentico dolor de cabeza a la defensa perica.

En racha ascendente

El Espanyol viene pisando fuerte. Los últimos encuentros han dejado buenas sensaciones, pues los pericos han conseguido 7 de 9 puntos posibles. Quique Sánchez Flores parece haber encontrado el engranaje perfecto en sus alineaciones, pues el entrenador ha repetido once en estos tres encuentros. Con un David López líder en la línea defensiva, en el centro del campo Darder y Jurado han encontrado conexión para dirigir y ordenar al equipo. En ataque la dupla Gerard Moreno – Leo Baptistao se ha reencontrado con el gol y espera poder seguir sumando dianas el domingo. A esta columna vertebral habrá que añadirle variaciones respecto a las jornadas anteriores, ya que ni Víctor Sánchez ni Piatti han entrado en la convocatoria por problemas físicos.

Precedentes en el Bernabéu

Las estadísticas sonríen a los merengues. En los últimos 21 años, donde Real Madrid y Espanyol se han encontrado 23 veces en territorio blanco, los merengues han ganado en todas las ocasiones excepto en 4 empates. Así pues, los blanquiazules no ganan en el Bernabéu des de la temporada 95/96, donde dos goles del ahora director deportivo del club, Jordi Lardín, dieron la victoria por 1-2. Además, el balance de goles es claramente negativo para los pericos: 63 encajados contra 17 marcados.

La ultima vez que los pericos puntuaron en el Bernabéu fue en la temporada 2012/13, donde, bajo las ordenes de Javier Aguirre, el resultado final fue de 2-2 con tantos de Sergio García y Albín. La temporada pasada, ya con Quique Sánchez Flores en el banquillo, el resultado final fue de 2 goles a 0.

El Madrid, como tercer peor local

Con la victoria en casa que se resiste, el Madrid solo tiene por detrás como peores locales a Alavés y Málaga, equipos que se encuentran en la cola de la clasificación. Por ahora los merengues ocupan el sexto lugar de la clasificación, con 11 puntos, pero quieren remontar esta situación para poder seguir defendiendo el título de liga. El Espanyol llega en 13º lugar, con 8 puntos. Si consiguiera ganar el domingo, los blanquiazules empatarían a puntos con el Real Madrid y certificarían su buen nivel de forma.

Declaraciones

En rueda de prensa Zidane ha confirmado que su equipo va a “hacer todo para sumar los tres puntos en el Bernabéu”. Además, también es consciente que el Espanyol sabe a quien se enfrenta y para sacar un resultado positivo puede tirar de otras armas diferentes a las que viene usando en los últimos encuentros: “ellos son un equipo con futbolistas para jugar bien, pero en el Bernabéu es diferente. Pude que estén atrás. Tenemos que interpretar bien el partido y buscar una solución. Tenemos que hacer nuestro papel y hacer bien las cosas desde el inicio”.

En el Espanyol, Quique Sánchez Flores ha asegurado que va a ser un partido muy difícil y así lo ha querido transmitir a sus jugadores: “es un partido para no confiarse, de mucho rigor, de mucha concentración, de no dormirse ni cerrar los ojos ni un instante porque en un muy poco espacio de tiempo te pueden cambiar el partido. Hay que ser fuertes, dignos y aprovechar nuestras oportunidades”. El técnico perico también ha indicado que ve a sus jugadores “con ilusión y con fuerza para ir sin presión ni tensión añadida”. Finalmente, ha destacado que el Bernabéu es un buen escenario para certificar la buena dinámica ascendente del equipo, indicando que “es un buen estadio para demostrar que somos competitivos y este es nuestro afán”.

Arbitrará González González

El colegiado designado para este encuentro es José Luis González González, del Comité de Árbitros de Castilla y León. Con 43 años y natural de Ponferrada, debutó como arbitro en primera división en 2009. Se le conoce por ser el arbitro que dirigió el partido de Supercopa de España de 2015 entre el Athletic Club y el Barcelona, donde ganaron los vascos por 4-0. Además, también ha pitado algunos encuentros polémicos ante el Real Madrid. Este es el caso del partido ante la Real Sociedad en diciembre de 2015, donde González González no pitó tres penaltis favorables a la Real.

Convocatorias Real Madrid - Espanyol

A falta de la convocatoria oficial, el Madrid se ha entrenado esta mañana en Valdebebas con los 19 jugadores que tiene disponibles de la primera plantilla. Así pues, Zidane no podrá contar con Bale, Benzema, Marcelo, Theo y Kovacic. Si no hay sorpresas, la convocatoria completa debería ser: Keylor Navas, Kiko Casilla, Luca, Carvajal, Vallejo, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Achraf, Kroos, Modric, Casemiro, M.Llorente, Asensio, Isco, D.Ceballos, Ronaldo, Lucas Vázquez y B.Mayoral. Entre ellos aparecería por primera vez esta temporada Vallejo, que ya está recuperado.

Por su parte, el Espanyol ya tiene convocatoria oficial. Víctor Sánchez y Piatti son bajas de última hora por molestias musculares. Así pues, Quique Sánchez Flores no podrá contar con dos piezas claves para esta jornada y condicionará el once titular. Además, también es baja Hernán Pérez. Respeto a la última convocatoria, entran Álvaro, Naldo y Javi Fuego. La lista completa para el Espanyol es la siguiente: Pau López, Diego López, Edu Frías, Marc Navarro, Aarón, Gerard, Sergio García, Marc Roca, Jurado, Leo Baptistao, Dídac, David López, Javi Fuego, Pape Diop, Álvaro, Naldo, Mario Hermoso, Granero, Sergio Sánchez y Sergi Darder.

Posibles onces Real Madrid - Espanyol

Los onces de ambos equipos presentan varias incógnitas. El Madrid, al no contar con Bale, probablemente usará Asensio como titular. Además, teniendo en cuenta que el martes disputaron partido de Champions, Zidane podría hacer alguna rotación en su once. En el Espanyol, las bajas de Víctor Sánchez y Piatti obligaran a hacer cambios en la alineación.

Los posibles onces de ambos equipos son: