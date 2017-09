Joan Collet rompe el silencio delante de la situación catalana

Google Plus

Foto: Héctor Farrés (VAVEL)

Joan Collet, el expresidente del Espanyol ha roto el silencio delante de lo que se está viviendo en Cataluña. Collet siempre ha expresado su amor catalán, y el primer símbolo fue introducir la señera en las camisetas de los pericos. Collet ha lamentado que el club catalán no haya emitido ningún comunicado condenando la actuación de la Guardia Civil contra las instituciones catalanas el 20 de septiembre. El lcub delante de la problemática anunció este tuit:

Us llegim, pericos. I ens dol que discutiu! Per això creiem que cal mantenir el #RCDE i l’esport al marge dels avatars político-socials. — RCD Espanyol (@RCDEspanyol) 21 de setembre de 2017

El de Argentona ha declarado en els ‘Els matins’ de RAC1 su desaprobación delante de los hechos. Y añade que él, seguramente, hubiera impulsado un manifiesto en defensa del autogobierno de Catalunya. Collet ha dicho lo siguiente en la radio catalana.

“El Espanyol, sin posicionarse políticamente, debería haber hecho un manifiesto, como mínimo, de apoyo a las instituciones y personas detenidas, como todos”, manifestó Collet. Pese a ser partidario de que el club se mantenga neutral en el tema político, considera que en este caso la situación ha ido más allá de la política. Muchos sectores diversos de la sociedad catalana se han pronunciado, por lo que se muestra dolido y considera que la Junta Directiva se ha equivocado. “Nunca había visto a tanta gente dolida. Pero que nadie le ponga una etiqueta al club. El Espanyol como entidad no decide, sino que lo hace la gente que en este momento está”. Además, el expresidente apuntó que “siempre he defendido que los clubs no han de hacer política. Cuando el Barça se posicionó a favor del derecho a decidir dije que tenía muchas dudas. Pero llega un punto en que todo va más allá de la política. Cuando los estibadores, bomberos, sindicatos, estudiantes salen porque se está deteniendo gente…”, concluyó.

Finalmente, algunas peñas blanquiazules como la de Girona o colectivos como “pericos independentistes”, han escrito un manifestó para hacer saber su desacuerdo con el club delante del posicionamiento que se ha adoptado.