Quique Sánchez Flores: “Conectamos con nuestra gente y eso es importante”

Foto VAVEL: Ernesto Aradilla

El Espanyol ha tenido un buen inicio de liga y los números empiezan a destacar. El equipo catalán ya lleva tres partidos consecutivos sin perder, frente Celta, Villarreal y este último encuentro contra el Deportivo de la Coruña.

El técnico Quique Sánchez Flores, aseguró su agrado del equipo en estas últimas tres jornadas y su eficacia. “Estamos muy felices por la evolución. Sabíamos que la semana era compleja, porque jugábamos ante buenos equipos con grandes individualidades y delanteras peligrosas. La reacción del equipo ha sido muy buena y estoy muy contento porque hemos recuperado una versión muy reconocida de la pasada temporada”, afirmó el técnico. Además, de los tres partidos dos fueron en casa y Sánchez Flores aseguró que también es un hecho a destacar. “Conectamos con nuestra gente y eso es importante”, ha sentenció.

El Deportivo durante la segunda parte ofreció un buen juego y es por esta razón que el resultado fue de 2-1 durante unos minutos. “Nos enfrentábamos a un equipo muy bueno. Tienen jugadores muy buenos que juegan bien al fútbol y son capaces de decidir. Con el gol aumentó la moral del Deportivo y bajaron nuestras fuerzas mentales y físicas, pero los cambios funcionaron”, ha manifestó el técnico.

A pesar del optimismo que se desprende en Cornellà, el técnico quiere ser realista no subirse por las ramas ya que “estamos bastante lejos de donde queremos, pero sabemos a dónde vamos”. El técnico repaso algunas de las estadísticas y reafirmo que se tiró a puerta bastante y pusimos muchos centros. No somos un equipo carente de gol aunque nos haya costado arrancar”, aseguró el blanquiazul.

El próximo partido es frente los de Zidane en el Bernabéu pero el técnico ha asegurado que “vamos a dejar que la gente disfrute porque esto no ha hecho más que empezar. No vamos a ir pensando que es imposible, pensamos que todo es posible. Hemos puntuado en campos complicados donde no lo hicimos y eso es una buena señal, pero ya hablaremos de ese partido”. Los jugadores volverán a los entrenamientos mañana tras el descanso de hoy.