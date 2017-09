El Espanyol ya sabe lo que es ganar esta temporada

Google Plus

Los jugadores del Espanyol celebrando un gol ante el Celta de Vigo | Foto: Ernesto Aradilla (VAVEL España)

La semana empieza bien para el Espanyol. Después de tres jornadas sin conocer la sensación de ganar, los blanquiazules consiguieron imponerse al Celta por dos goles a uno e inauguraron el casillero de victorias de la temporada. Un triunfo nada fácil que apaga alarmas en ambiente perico y que debe ser el inicio de la reacción del equipo de Quique Sánchez Flores.

Una victoria sufrida

Los blanquiazules se pusieron por delante en el marcador en la primera parte gracias a dos goles de Gerard Moreno (minuto 10) y Piatti (minuto 23). Las sensaciones que desprendía el equipo eran muy diferentes a las de las jornadas anteriores, pues el juego era más parecido al de finales de la temporada pasada.

Pero el Celta complicó el partido en la segunda parte con un gol de Sisto que recortó distancias en el marcador. El miedo ya estaba instalado en Cornellà – El Prat y los pericos, como de costumbre, tuvieron que sufrir para llevarse los tres puntos.

Cornellà – El Prat vuelve a ver una victoria

Un lunes con un horario que no ayudaba y con el primer triunfo en casa que se resistía a los pericos, más de uno optó por no desplazarse hasta Cornellà – El Prat, pues la entrada superó ligeramente los 15.000 aficionados. Pero los jugadores no defraudaron y lucharon para dar una alegría a los suyos, que regresaron a casa con tres puntos de oro.

Los aficionados pericos no veían ganar a su equipo en Cornellà des de la jornada 31 de la temporada pasada, frente al Alavés, el 9 de abril. En ese encuentro el equipo se impuso 1-0 gracias a un gol de Piatti, el mismo goleador que ayer, casi seis meses después, ayudó al equipo a poder sumar los primeros tres puntos de la temporada 2017 – 2018.

El despegue del equipo

Con estos tres puntos en el bolsillo, el Espanyol ha acabado la cuarta jornada fuera de las posiciones de descenso. Actualmente los blanquiazules se encuentran en 16º lugar con cuatro puntos. La victoria ante el Celta deja atrás el mal inicio y dar confianza.

Esta semana es clave para el equipo, pues el jueves se enfrentará al Villarreal y el domingo lo hará de nuevo en casa ante el Deportivo. Estos encuentros pueden ser vitales para definir hacia que parte de la clasificación mirará el equipo esta temporada.