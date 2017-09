El Espanyol anda en búsqueda de su primera victoria

(Foto: RCD Espanyol)

Este lunes a las 21:00 horas para cerrar la jornada, se enfrentiarán en el RCDE Stadium, el Espanyol y el Celta de Vigo. Dos equipos que dieron muchas alegrías a sus aficionados la temporada pasada. El Espanyol consiguiendo el 8º puesto de la clasificación cerca del acceso a Europa y el Celta alcanzando las semifinales de copa del Rey y de Europa League. Ambos equipos tienen plantillas muy parecidas a las del año pasado, con muy pocas bajas y pocos fichajes. La temporada pasada este encuentro también fue en una de las primeras jornadas, en la 6º. El resultado fue a favor de los de Vigo, con un 0-2 con goles de Rossi y Pione Sisto. Ambos equipos buscaran la victoria para hacer desaparecer las dudas tras un comienzo de temporada muy irregular.

Tras el parón para los partidos de selección los cuales sirven para la clasificación al Mundial de 2018, vuelve La Liga. Y esta jornada, toca disputarla en el que debe convertirse en un fortín para los hombres de Quique Sánchez Flores, el RCDE Stadium. En lo que va de Liga, los blanquiazules solo puntuaron la primera jornada tras empatar al Sevilla en el Sánchez Pijuán. En la segunda jornada, dejaron escapar una oportunidad de oro para sumar los tres puntos. Ante su afición, y dejando mucho que desear, los pericos no pudieron plantar cara al Alavés. Y, en último lugar, la aplastante derrota ante el máximo rival desde antaño, el FC Barcelona. Quizás el 5-0 fue excesivo para un equipo que creo oportunidades, que no tuvo el arbitraje a su favor y que estampo el balón en el poste 2 veces. Por eso olvidar teniendo en cuenta los errores cometidos es la solución para revertir este comienzo de temporada. Los de Quique Sanchez Flores tienen un claro problema de cara al gol.

Vuelve La Liga y con ello el Espanyol se encomienda al RCDE Stadium para lograr su primera victoria, y con ello evitar hacer saltar las alarmas, aunque el aficionado perico ya anda preocupado. Los de Quique Sánchez Flores necesitan una victoria que les haga olvidar el mal arranque de temporada, en el que tan solo han sumado un punto, como ya les he dicho anteriormente. Enfrente, tendrán a un Celta que viene de sumar su primer triunfo y con un jugador que sobresale por encima del resto, Maxi Gómez. El uruguayo suma tres goles en tres partidos.

Tan solo ha sido capaz de meter un gol en estas tres primeras jornadas, el de Leo Baptistao en la 1º jornada contra el Sevilla. Y el estandarte de la gran temporada pasada (la defensa) se ha visto mermada con 7 goles en 3 partidos. Conseguir una victoria sin encajar goles seria genial para volver a ver al Espanyol de la temporada 2016/17. Para esta jornada QSF no podrá contar con Oscar Duarte (que ya entrena un poco con el grupo), Javi Lopez por su lesión en el Bíceps Femoral, Jairo Morillas operado del tendón de Aquiles y Adri Lopez tras su lesión de menisco.

Por otro lado, los de un ex azulgrana, Unzué vienen de perder frente a la Real Sociedad (donde llegaron a ponerse por delante dos veces) y frente a un Betis que le remonto el 0-1,. El Celta consiguió quitarse nerviosismos de encima tras conseguir la victoria en la 3º jornada en casa frente al Alavés por 1-0, con gol del nuevo e ilusionante fichaje, Maxi Gómez, que lleva las 3 jornadas marcando. Con una plantilla prácticamente igual que la del año pasado pero un entrenador diferente y pudiéndose centrar únicamente en la Liga al no disputar Europa, el objetivo de los celestes debería ser volver a competición europea. La imagen dada la temporada pasada plagada de rotaciones y contando con toda la plantilla no parece haber calado en la idea de Unzué, que apenas ha cambiado piezas en estos tres primeros partidos. Tan solo el centro de la defensa ha experimentado cambios ya que no acaba de decidirse quien acompaña a Cabral, si Fontas o Roncaglia, aunque tras el último partido Fontas parece haber cogido ventaja. Para este encuentro Unzué tendrá las dudas de Radoja, con molestias en la rodilla, y Guidetti que empieza a ver el final del túnel de su lesión de clavícula.

Ambos equipos con un arranque liguero que deja mucho que desear, se presenta para este lunes un partido igualado ante el Celta, esperemos pero que el apoyo de la grada sea clave para que los 3 puntos finalmente caigan en Cornellà-El Prat.