Gerard Moreno, "estamos hablando sobre mi renovación y estoy contento, se está haciendo bien"

Gerard Moreno ha comparecido en rueda de prensa después de la dura derrota en el Camp Nou y antes de recibir al Celta de Vigo.

El jugador, ante los malos resultados obtenidos y el hecho de que el equipo se encuentre en zona de descenso, ha referido:

" Hemos de buscar la solidez defensiva que ya tuvo el equipo la temporada pasada y como ya se vio en Sevilla. Estoy seguro que el equipo irá para arriba", " nos conocemos mucho, trabajamos intensamente en los entrenamientos para poder mejorar. Contra el Leganés cometimos errores y frente al Barcelona se nos puso muy difícil a raíz de encajar el primer gol".

Sobre la sequía goleadora del equipo:

" No preocupa la falta de gol porque ya la temporada pasada ya se vio el potencial que tiene el equipo". "Hay futbolistas que pueden aportar mucho al grupo, esto va por rachas y estoy convencido de que habrán más ocasiones de gol y al final los goles llegarán, debemos crecer en los entrenamientos y poner toda la intensidad en los partidos".

Ante el partido que enfrentará al RCD Espanyol contra el Celta de Vigo:

"No pensamos en otra cosa que no sean los tres puntos. Vamos con mentalidad positiva porque si no nos irá mal. Deseamos hacer un buen partido para que la gente disfrute e iremos con esta idea".

Su renovación:

" Estoy muy tranquilo, se está hablando y se está haciendo bien, estoy contento como van las cosas"

La polémica sobre los insultos recibidos en el derbi:

" Todo el mundo en el campo escuchó lo que se decía en la grada" y aplaude "el comunicado que ha hecho el club porque está bien. Insisto en que todo el mundo pudo escuchar lo que se decía en el campo y ese comunicado tiene toda la razón. El club hace lo correcto".