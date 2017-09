La media de socios se mantiene

Google Plus

foto: Vavel

Ahora hace un año, el club hizo un comunicado anunciando que se habían superado los 27.000 socios. Para este año la directiva del Espanyol se propuso llegar a los 30.000. El club, según informa pericos online, no se muestra ni mucho menos alarmado y atribuyen esta cifra al mal comienzo del equipo y el calendario ya que, los dos próximos encuentros en casa el 18 de septiembre contra el Celta de Vigo y contra el Levante UD se jugarán en días laborales, es decir, en lunes y viernes, respectivamente, a las 21 horas. Estos horarios a la hora de atraer a socios no ayuda, ni a que los padres traigan a sus hijos al estadio para disfrutar de un buen partido de fútbol. El club ante todo muestra una actitud bastante positiva, y cree que si no se consigue el objetivo de los 30.000 socios esta campaña puede ser que se supere la de la temporada 16/17 que se quedó en 28.695 abonados.



Por eso para el partido contra el Celta el club ha lanzado una campaña para llenar el estadio en este horario tan pésimo. Los socios que tengan su carnet renovado -condición indispensable- podrán comprar hasta dos entradas adicionales con un 10% de descuento.

La tabla de precios es la siguiente:

Localidades Público Socios Rcde Corporate Lateral 160€ 144€ Corporate Gol 150€ 135€ Tribuna presindencial infer. 60€ 54€ Tribuna presidencial sup. 50€ 45€ Tribuna lateral infer. 55€ 49,50€ Tribuna lateral sup. 45€ 40,50€ Gol 30€ 27€ Córner 25€ 22,50€



Para comprar las entradas se puede hacer a través del enlace que presenta la web del español, o por taquilla hasta las 15:00 horas el día de partido. Es indispensable que los socios presenten en las taquillas del RCDE Stadium el carnet renovado para beneficiarse del descuento.

La apuesta del club es muy clara: pese a los horarios quieren que el RCDE Stadium este lleno.