Asignatura pendiente: solidez defensiva

Foto: RCD Espanyol

El 5-0 en el Camp Nou ha hecho daño entre los pericos, y más tratándose del derbi ante el Barcelona. A pesar que el equipo asegura tener la cabeza puesta en el próximo encuentro ante el Celta (lunes 18, 21:00h, Cornellà el Prat), la abultada derrota del sábado ha encendido algunas alarmas entre los pericos: la poca solidez defensiva del equipo es una asignatura pendiente, pues se ha encajado en las tres primeras jornadas del campeonato.

Unos resultados no deseados

Pese a que durante la pretemporada el equipo ofreció muy buenas sensaciones, estas se han ido desvaneciendo a medida que se ha avanzado y los resultados en liga no han sido los que se esperaban.

En la primera jornada ante el Sevilla, el Espanyol consiguió sumar el único punto que tiene hasta ahora, con un empate a uno en el Sánchez-Pizjuán. En el debut en casa ante el Leganés, los pericos estaban convencidos que podrían sacar algo positivo si jugaban igual que lo venían haciendo hasta entonces pero, ciertamente, el mal juego del equipo hizo que los tres puntos se escaparan, también, de su propio estadio. Esta última semana, con la derrota 5-0 ante el Barça, la situación del equipo es un tanto crítica: un punto en tres jornadas, siete goles en contra y tan solo uno a favor.

Problemas en las áreas

El Espanyol evidencia sus problemas en las áreas. Pese a que no materializa las ocasiones de gol que tiene y le falta ofensiva, tampoco es capaz de ser sólido en defensa. Así pues, en comparación con la temporada pasada, donde el balance de goles a estas alturas de campeonato también era negativo, con nueve en contra y siete a favor, ciertamente la delantera del equipo era mucho más efectiva. Si no se es contundente en una área, se debe serlo en la otra para poder sumar.

Un equipo titular aún por definir

Además de estos problemas, hay que tener en cuenta que Quique Sánchez Flores aún no ha encontrado una línea defensiva titular y hay posiciones sin dueño.

Pese a que está claro que el central derecho va a ser David López, este aún no tiene una pareja que le acompañe. La temporada pasada junto a Diego Reyes consiguieron hacer una defensa sólida pero estos tres primeros partidos, pese a que la columna vertebral no se ha cambiado, la imagen no ha sido la misma. Primero David López estuvo acompañado por Naldo, pero parece ser que las actuaciones del brasilero no han convencido al entrenador, quien en el Camp Nou le quitó la titularidad y Mario Hermoso pasó a ocupar su lugar. A pesar de esto, también podría ser que Sergio Sánchez, que aún no está en su nivel óptimo de rendimiento, acabe siendo el acompañante de David en el eje de la defensa.

En los laterales, la banda izquierda parece tener un nombre claro, Aarón Martín, pues el joven canterano ya ocupó esta posición durante la temporada anterior y convenció a Quique Sánchez Flores. Pero en la banda derecha la situación es bastante diferente, pues las lesiones de los jugadores que la ocupan no han dado muchas opciones de escoger al entrenador. Javi López fue quien empezó siendo titular los dos primeros partidos de liga, pero la lesión que sufrió ante el Leganés obligó a QSF a poner a Víctor Sánchez titular en el Camp Nou, pese a que este salía, también, de otra lesión. Marc Navarro es otro candidato a esta posición pero el joven jugador aún no está al 100% de su forma física

A todo esto, también hay que sumarle la incógnita de la portería. Si bien es cierto que Pau López ha estado muy acertado en todos los partidos y no hay nada que discutirle al joven portero, la delicada situación del equipo puede llevar a QSF a optar por jugadores más experimentados. Este seria el caso de Diego López, que ya se encuentra recuperado de la lesión que sufrió la temporada pasada y que le hizo pasar por quirófano en verano.

Cuestión de tiempo

Debido a los problemas en esta línea, Quique Sánchez Flores después del partido ante el Barcelona argumentaba que todo era cuestión de “tiempo” y de “hacer más al grupo”. Estos dos factores serán necesarios para ver qué jugador se acaba consolidando en cada posición con el fin de lograr más solidez en el eje defensivo.