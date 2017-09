Un no parar

Google Plus

Imagen: SD Eibar

No parar. Esa es la clave para el Eibar. No quieren perder el ritmo de competición, y es por ello que, han planificado jugar un encuentro amistoso frente al Lega, el cinco de octubre en Lerma (Burgos), en el Estadio Municipal de Arlanza, a las 18:00 horas. Armeros y pepineros se verán las caras en la semana de parón por selecciones, con la intención de no desentenderse de la competición y medir sus fuerzas de cara al duelo que los enfrentará en la segunda vuelta. De hecho, ambos equipos ya jugaron el año pasado por las mismas fechas un partido amistoso en el mismo escenario. Fue el 6 de octubre de 2016 y los armeros ganaron por 1-0 gracias a un gol de Gálvez.

¿Qué pasó en la ida?

Como el resultado hace indicar, fue un partido muy bronco, muy trabado y sobre todo, muy trabajado. La estrategia y las ideas de cada entrenador se vieron expuestas sobre el verde, pero en esta ocasión, Mendilibar fue el venceder, gracias a un solitario tanto de Gálvez. Un gol por cierto, anotado al más puro estilo Eibar. El propio Gálvez abrió a banda para Inui, y el nipón se la puso en la testa al central, para que éste rematara y pudiera hacer la única diana del duelo. A lo largo del choque, el Eibar quiso ser protagonista, y de hecho, lo logró. Los armeros dominaron el cuero gran parte del partido, obligando a los pepineros a replegarse. Algo no muy habitual en los eibarreses, pero que les sirvió para agotar al rival, generar peligro, y sobre todo, ganar.

Las cosas han cambiado, no solo en el Eibar, sino en La Liga en general. Las rachas tienden a ser muy efímeras, por lo que nada está asegurado y todo punto es bueno. En este caso, al tratarse de un amistoso, el resultado es lo de menos, pero anímicamente nunca viene mal un triunfo. Recuperar sensaciones olvidadas y no perder el ritmo serán los objetivos que mayor importancia cobrarán en el próximo amistoso entre Eibar y Leganés.