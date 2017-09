Eibar - Celta de Vigo: puntuaciones del Eibar, jornada 6 de La Liga Santander

Google Plus

Eibar - Celta de Vigo: puntuaciones del Eibar, jornada 6 | Imagen: La Liga

Estropitosa derrota de los de Mendilibar. Los jugadores de la Sociedad Deportiva Eibar no estuvieron acertados de cara a portería y el Real Club Celta de Vigo los castigó de manera severa. Unzué acertó con el once, apostando por el buen fútbol: el de los pases interminables, el de las triangulaciones vertiginosas y el ofensivo. La producción ofensiva de los celestes fue abismal, y el resultado es una mera muestra de ello. Por su parte, los hombres de Mendi realizaron un esfuerzo muy grande en la primera mitad del choque, pero la eficacia gallega fue determinante.

Criterios de puntuación: 0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar.

​​Mendilibar

4 | Consciente de que su equipo necesitaba cambiar el rumbo del partido, completó un tempranero cambio, ni más ni menos que en el minuto 37. Sentó a Takashi Uni para dar entrada a Sergi Enrich, incluyendo así, un rematador más en el campo. Él mismo admitió que no estuvo acertado con dicho cambio en la rueda de prensa posterior al encuentro, por lo que no cumplió como entrenador.

Dmitrovic

3 | ​Peor no pudo estar. Gran parte de la derrota se le atribuye a él, y a sus inexistentes reflejos a la hora de tener que evitar los dos primeros tantos celestes. De los peores partidos que ha podido vivir como profesional. De hecho, la afición mostró su descontento con el guardameta serbio, mediante pitos.

Capa

​6 | ​En la primera mitad estuvo algo participativo, subiendo y bajando por el costado derecho, haciéndo de carrilero, pero a lo largo del duelo se vio sobrepasado por la verticalidad de Pione Sisto, jugador con el que debió tener pesadillas por la noche.

​​Oliveira

​5 | ​Ni pena ni gloria. No hizo ninguna cantada demasiado visible, pero tampoco se le recuerdo una acción digna de reconocimiento. Dentro de lo que cabe, estuvo bastante concentrado durante los 90 minutos, pero no pudo evitar la goleada gallega.

Gálvez

​3 | ​Junto a Dmitrovic, de lo peor del Eibar frente al Celta. No le salía nada. Las nervios le jugaron una muy mala pasada. No completó, prácticamente, un pase acertado. Además de no ser capaz de sacar el balón jugado, tampoco actuó con contundencia en defensa, por lo que su encuentro fue nefasto.

José Ángel

​5 | ​No contó con los minutos suficientes como para lucir su potencial, y es que, fue sustituido en el descanso, dejando su lugar a David Juncá. Le sigue faltando precisión a la hora de colgar los centros, pero al menos, está mejorando en la faceta defensiva.

Dani García

7 | Futbolísticamente no realizó un buen partido, pero cumplió como capitán. Echó de casta y coraje, alentando a los suyos, con la intención de no caer en el pesimismo. No obstante, se le hizo imposible tener el control del cuero, por lo que fracasó como pivote.

Escalante

5 | Tan duro como siempre, pero sin acierto en el distribución del esférico. No supo frenar de manera limpia las ofensivas rivales, y la impotencia provocó que fuera amonestado a los 12 minutos de partido.

Bebé

6 | Lo intentó, pero sin convicción. No se vio al Bebé de las filigranas, de las carreras por banda, de los tiros atrevidos... El Bebé que jugó el domingo lo hizo sin confianza, sin esperanza y sobre todo, sin el fútbol que tanto lo caracteriza.

Inui

7 | No merecía ser sustituido. Estaba siendo de lo mejorcito del Eibar, encarando a los adversarios y dejando libre el costado izquierdo para que José Ángel pudiera entrar en velocidad y con profundidad.

Charles

4 | ¿A caso jugó? Es una cuestión que muchos se plantearan ante el flojo partido que disputó el carioca. Al parecer, jugar contra su antiguo equipo no fue motivación suficiente como para darlo todo. Su aportación fue, prácticamente, nula.

Kike

7 | Hizo gala de una de sus mayores virtudes, la garra. Su hambre de gol era más que evidente, pero esta vez, no estuvo acertado de cara a portería. Lo intentó, lo intentó y lo volvió a intentar, pero el premio no llegó.

Sergi Enrich

6 | No se vio al Enrich de la presión feroz, o al de los incansables desmarques, pero los centros tampoco acompañaron demasiado, al ser pocos, y de mala calidad. Venía enrachado, pero no pudo darle continuidad a la misma.

Juncá

6 | El lateral catalán sustituyó a Cote en el descanso, y algo más si que hizo, pero fue en vano. Subió en busca de colgar algún centro, pero no encontraban rematador.

Joan Jordán

5 | Entró para dar equilibrio y no logró hacerlo. Los minutos que disputó los hizo como interior, cerca de la banda, pero ni atacó ni defendió. Reflejo de lo que fue el Eibar en el duelo frente al Celta.