Capa: "Tendremos que darle una vuelta esta semana a ello"

Sisto controla un balón bajo la atenta mirada de Capa. Imagen: La Liga.

Cabizbajo, triste e impotente se le vio a Ander Capa este pasado domingo cuando compareció ante los medios de comunicación nada más terminar el encuentro. No es para menos, su equipo había perdido 0-4 en Ipurua ante el Celta de Vigo. Un resultado que seguramente haya hecho dormir mal a más de uno la última noche.

El partido fue gris, se decidió por varias jugadas aisladas a balón parado y el Eibar volvió a no enseñar esa garra que tanto le caracteriza. Por ello, el lateral armero tachó el encuentro como "un partido feo para el espectador, jugando en casa".

Los goles tempraneros de Cabral, Sisto y el 'Tucu' Hernández, minaron la moral de los eibarreses, que ya venían de otra dura abultada y dura derrota en el Camp Nou, y que volvieron a recibir goles a balón parado, algo que preocupa mucho al entorno del club. Esto último también lo mencionó Capa, que indicó: "Tres goles a balón parado que nos han hecho mucho daño, y tendremos que darle una vuelta esta semana a ello".

El lateral del Eibar también incidió en que algo había que cambiar dado a que no se vio margen de mejora desde el último encuentro frente al FC Barcelona. Dos derrotas consecutivas, en las que suman diez goles en contra y uno sólo a favor. Para concluir, Capa habló de la última media hora de partido, la cual no fue nada buena y explicó que "con 0-4 el partido se ha puesto muy cuesta arriba y a parte el cansancio también se notaba". Veremos si esta semana el Eibar muestra ese margen de mejora que el equipo necesita y recupera esa garra que necesita a balón parado para que no se le escpaen partidos como éste. La próxima cita del conjunto armero será el próximo domingo 1 de octubre ante el Villareal.