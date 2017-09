¿Cómo es Unzué?

Google Plus

Imagen: VAVEL

Nacido en Navarra, allá por el año 1967, Juan Carlos Unzué se inició en esto del fútbol como guardameta, llegando a dejar grabado su nombre en el Sevilla FC, club en el que mayor rendimiento exhibió. En total disputó 318 partidos de Liga en Primera División: 56 con Osasuna, cinco con el Barcelona, 222 con el Sevilla y 35 con el Tenerife. Su alma de portero lo llevó a ser entrenador de arqueros. Ha ejercido dicha labor en el FC Barcelona, en las eras de Frank Rijkaard y Pep Guardiola. Sin embargo, su primera experiencia como entrenador la vivió en el banquillo del Numancia de Soria. Su etapa en Soria acabó sin pena ni gloria, finalizando el curso como los décimos clasificados de Segunda División.

Una vez terminada la campaña como técnico, volvió a enfundarse los guantes, para seguir con el entrenamiento de porteros, como no, en la Ciudad Condal. En junio de 2013, se incorpora al Real Club Celta de Vigo como segundo entrenador, al lado de Luis Enrique. Casualidades de la vida, cuatro años después, es el primer entrenador del club gallego, donde cuenta con la máxima responsabilidad deportiva, por lo que se encarga de sacar el máximo partido de cada jugador, para conseguir triunfos, y con ellos, los objetivos marcados a comienzo de temporada.

ADN Barça

Además del Sevilla, el FC Barcelona tuvo gran influencia en la carrera deportiva de Unzué, y sobre todo, en su manera de entender el fútbol. Como fiel seguidor del método futbolístico de Johan Cruyff, no puede comprender el fútbol sin balón. La esencia del deporte rey está en el esférico, y según la filosofía Cruyff: "El mejor será siempre el que domine el balón, porque sólo hay uno en el campo. Si lo tengo yo, no lo tienes tú, y mientras lo tengo yo, decido lo que está pasando". ​Esta frase define a la perfección la mentalidad Cruyff y la de las futuras generaciones "cruyffistas", entre las que destaca el entrenador del próximo adversario del Eibar, Juan Carlos Unzué. Antes muerto que pérfido a su idea. En esta vida es de vital importancia contar con unos valores, y en el fútbol no iba a ser menos. Su gusto por el fútbol total es lo que mejor caracteriza a nuestro protagonista. Su apuesta por los jugadores de control y buen toque es evidente, y se refuerza con los fichajes de Emre Mor y Lobotka, entre otros.

Un esquema variable

Con Unzué hasta los canteranos están teniendo oportunidades, y eso se debe a la gran cantidad de cambios que el navarro está realizando en el arranque liguero. Cuenta con una interesante plantilla y está dejando bien claro que no teme a las rotaciones, y se prevén cambios a lo largo de la temporada. No solo prueba con distintos jugadores, también hace lo propio con las formaciones. Sin ir más lejos, en el último enfrentamiento frente al Getafe rompió con la monotonía del 4-3-3, apostando por un 4-2-3-1 claro, con el "Tucu" y Jozabed de pivotes y dando entrada al canterano, Brais Mendez. El comodín de Berizzo el año pasado fue Wass, pero Unzué está tratando de darle su toque a este Celta, por lo que todo apunta a que hará de Jozabed su jugador multiusos.

Unzué está demostrando ser un enrtrenador impredecible, lo que dificulta la labor de Mendilibar en el Eibar, técnicos que se verán las caras en breves. Está por ver Celta que se verá, pero el Eibar tendrá que contrarrestar lo mejor posible el planteamiento del míster navarro, y tendrá que tener especial cuidado con el enrachado ariete, Maxi Gómez y deberá neutralizar la zona de creación celeste; es decir, la medular, para evitarse algún que otro susto.