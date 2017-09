Mendilibar: "Jugando así ganaremos en muchos estadios"

Sergi Enrich el goleador en el Camp Nou. Foto: SD Eibar

AEl Eibar se marchó goleado del Camp Nou tras perder 6-1 contra el FC Barcelona. Los armeros merecieron más tras dar una buena imagen en el feudo azulgrana, pero se fueron con una derrota abultada y no pudieron hacer frente a la eficacia y la pegada culé.

El "póker" de Lionel Messi fue una losa muy grande para los armeros que consiguieron reducir la ventaja a dos goles gracias a una jugada colectiva en la que Enrich ha puesto el 3-1 en el marcador, pero finalmente el Barcelona apretó el acelerador y marcó tres goles más. Paulinho y Denis Suárez fueron los otros goleadores, y llevan dos partidos consecutivos marcando, siendo pilares fundamentales para el equipo de Ernesto Valverde y piezas claves para dosificar a Iniesta y Rakitic.

Declaraciones post-partido de Mendilibar

El técnico de Zaldívar ha comparecido en rueda de prensa para hablar sobre la derrota del Eibar y la actuación arbitral. La valoración del entrenador del Eibar sobre el partido es que "puede parecer engañoso el resultado porque hemos hecho ocasiones y además hemos tenido dos palos. La diferencia ha estado en los últimos metros. Pese al resultado, estoy contento porque hemos sido fieles a nuestro estilo de juego y jugando así ganaremos en muchos estadios", recalcó el de Zaldívar.

La diferencia del encuentro la ha marcado Lionel Messi, un jugador para Mendilibar diferente porque "No hay adjetivos para definirle. No perdona los errores, no descansa, no protesta... Juega siempre bien y no hay nadie como él". En cuanto a la actuación arbitral el técnico armero se ha quejado de su labor en el Camp Nou, "Ha sido un penaltito, aunque después de marcarnos seis goles no nos podemos quejar. Es muy fácil arbitrar en contra del Eibar. Así es imposible luchar contra ellos"

Por último, aprovechó para darle un toque a Juncá al no defender bien en las jugadas del quinto y del sexto gol: "Lleva tres temporadas con nosotros y sabemos lo que nos puede dar. Ha estado bien en ataque, pero lo primero que tiene que hacer es defender", señaló Mendilibar.