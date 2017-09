La convocatoria del Eibar, con ausencias importantes

Los armeros, en una sesión / Foto: Ángel Ezkurra (VAVEL)

José Luis Mendilibar, quien ha dado este lunes la rueda de prensa previa al partido que enfrentará el martes a la Sociedad Deportiva Eibar frente al FC Barcelona, también ha presentado su convocatoria para el choque. En esa lista, conformada por 19 jugadores, no estarán los lesionados Yoel, Fran Rico, Pedro León, Iván Alejo e Iván Ramis.

La lista de convocados queda así: Dmitrovic, Riesgo; Capa, Arbilla, Gálvez, Oliveira, Lombán, José Ángel, Juncá; Dani García, Escalante, Rivera, Jordán, Bebé, Inui, Rubén Peña; Charles, Enrich y Kike García.

Con rotaciones a un partido complicado

El entrenador zaldivaltarra, preguntado por las bajas, ha mostrado su resignación: "Tenemos 24 fichas y tampoco podemos perdir nada más que se recuperen lo antes posible y mientras tanto echar mano de la gente que está disponible". Respecto al once titular, ha aclarado que sí habrá rotaciones porque "estos partidos los quieren jugar todos pero muchas veces no es bueno que repitan los mismos".

En cuanto al partido, que se jugará en el Camp Nou a las 22:00 horas, Mendilibar ha enfatizado en la necesidad de que el Eibar no pierda la identidad: "Tenemos que intentar hacer lo que nosotros hacemos habitualmente y que el jugador salga convencido del todo. Si tienes alguna duda, no tienes nada que hacer. Tenemos que tener suerte para materializar las ocasiones y que ellos no tengan suerte en aprovechar las suyas, que las tendrán aunque no jueguen bien. Vamos a intentar que todo salga de cara a nosotros pero son muchas las cosas que tienen que salir bien para que tengamos un buen resultado".

Diferente entrenador pero mismo poder

Transcurridas las cuatro primeras jornadas, el Barcelona de Ernesto Valverde se ha situado líder en solitario de la liga al ganar en las cuatro. El 'Txingurri' llegó al Barça para sustituir a Luis Enrique, aunque para Mendilibar "da igual el entrenador que esté. Con el plantillón que tienen, si no sale uno sale otro que es tan bueno".