Mendilibar se deshace en elogios al Barça y a Valverde

Mendilibar, durante una rueda de prensa / Foto: Ángel Ezkurra (VAVEL)



El entrenador de la Sociedad Deportiva Eibar, José Luis Mendilibar, ha comparecido hoy ante los medios para hablar del partido que su equipo jugará mañana ante el FC Barcelona en el Camp Nou. Se trata de una de las citas más complicadas del calendario, en jornada intersemanal y frente al actual líder en solitario de la Primera División.

El técnico zaldivaltarra valora el peligro del rival restando importancia a la turbulenta situación de la que viene el Barça, tras un mercado de fichajes que no ha dejado satisfecha a la afición y la derrota en la Supercopa de España frente al Real Madrid, su eterno rival: "Hace un mes y medio parecía que no valían para nada, todos cabizbajos; y ahora han ganado los cuatro partidos de liga y uno de Champions contra un gran equipo y es todo lo contrario. Es un gran club, tiene unos grandísimos jugadores, un grandísimo entrenador y saldrán adelante seguro".

Alabanzas al equipo rival y a su entrenador

El preparador armero ha hablado de la capacidad del conjunto culé: "Da igual el entrenador que esté. Con el plantillón que tienen, si no sale uno sale otro que es tan bueno. Vamos a pensar más en nosotros que en ellos porque ya sabemos lo que ellos hacen. A ver si nosotros somos capaces de hacerles algo a ellos". Además, para el técnico la baja de Dembélé no tendrá repercusión alguna ya que "al final es una baja que ha jugado un ratito, no más. Bajas son las que juegan continuamente y yo creo que tienen un equipo tan bueno como para no notar las bajas".



Al entrenador rival, Ernesto Valverde, Mendilibar le ha dedicado unas palabras muy halagüeñas: "Es una de las personas más coherentes que conozco. Estoy seguro de que no se ha vuelto loco y ha sido una de las personas más tranquilas en toda la marabunta que se ha formado allí este verano".

Habrá rotaciones

También se ha referido el técnico armero a la dinámica de su grupo, que hasta ahora ha ganado dos partidos y perdido dos en Liga: "Ha habido dos partidos en los que hemos podido hacer cosas que nos gustan y en parte de otro también. Es uno en el que no hemos jugado a lo que hemos querido". El Eibar cayó por 3-0 contra el Sevilla en la tercera jornada; ganó en la cuarta al Leganés por 1-0.

Mendilibar también ha confirmado que habrá algunas rotaciones porque "estos partidos los quieren jugar todos pero muchas veces no es bueno que repitan tanto los mismos."