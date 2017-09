Google Plus

Previa Eibar - Leganés: choque de proyectos | Fotógrafa: Gema Gil

Vuelve la Liga Santander a Ipurua una vez más. En la que es la cuarta jornada de la también cuarta temporada del combinado armero en su primera andadura por la élite del fútbol profesional español, que sin duda está dejando maravillado a propios y ajenos. Y tras un arranque de temporada francamente mejorable, llega un más que interesante duelo, pues un hipotético rival por la permanencia club visita Ipurua, feudo del combinado eibarres. Y es que no es otro que el Club Deportivo Leganés el que visitará a los armeros en la próxima jornada, un partido como previamente se ha apuntado, entre hipotéticos aspirantes a descender.

Reconstruir la empalizada

Fue dolorosa la última derrota sufrida por el combinado armero en liga, en el Pizjuán, así como lo fue aquella en casa ante el Athletic, un partido donde los de Mendilibar fueron de más a menos, y encima, pagaron demasiado caro un error puntual. Con una única victoria en el casillero, urge por Eibar sumar otro triunfo que reinstale la tranquilidad en Ipurua. Y es que de no vencer, podría meterse en un buen lío el combinado eibarres. Y es que la zona inferior tiene a varios equipos que siquiera han puntuado, y la tensión pronto empezará a crecer más aún.

De cara a este partido, se llega con malas sensaciones, obviamente, a causa de las dos derrotas sufridas de modo consecutivo. Y además, hay diversas bajas en la Mendilibar y sus pupilos. Yoel, Iván Ramis, Fran Rico, Pedro León e Iván Alejo son las bajas a las que tendrá que sobreponerse en este enfrentamiento el entrenador del combinado emplazado en Ipurua.

A levantarse del tropezón

Y no guarda muy buen recuerdo el combinado pepinero del que fue el primer derby ante el Getafe jamás disputado en la primera división del fútbol español. Y es que la pasada semana cayeron los de Butarque, de modo francamente desafortunado a causa de la extrema efectividad del combinado de José Bordalás. Frenó dicho traspiés el impresionante arranque liguero de los madrileños, que obtuvieron un francamente ilusionante arranque de temporada con pleno de puntos en las dos primeras jornadas, gracias a sus triunfos sobre Alavés y Espanyol, uno de ellos, más que posible rival por la permanencia, mientras que el combinado catalán aspira a la zona medio alta de la clasificación.

Además, para el presente enfrentamiento, hay buenas noticias en Butarque a pesar de la baja de Tito. Y es que Siovas y Raúl García han logrado reincorporarse definitivamente al bloque, y por tanto, estarán finalmente a las órdenes del técnico pepinero y preparados para disputar un partido.

Declaraciones

Hizo una llamada a la tranquilidad José Luis Mendilibar, que en referencia a la dura derrota del Pizjuán, afirmó que “no vamos a cambiar todo por una tarde mala”. "No tuvimos lucidez para generar ocasiones", admitió el técnico tras la falta de profundidad y capacidad para generar peligro de los suyos en tierras andaluzas. Sobre el Leganés, asegura que “han dado un paso adelante esta temporada y han invertido en jugadores", aunque insiste en que la clave no se encuentra en temer al rival, sino más bien en centrarse "en nuestro juego”.

Por su parte, Garitano no dudó en, a pesar del mal arranque, afirmar quese espera a "un mejor Eibar que el de la temporada pasada". "Hacen las cosas francamente bien por su presión alta" elogió además, antes de continuar asegurando que "vamos a ir preparados para poder jugar un gran partido". Respecto al buen arranque de su propio equipo, se negó a hacer predicciones sobre como acabará el Lega en liga, pues "hasta que no vaya avanzando la primera vuelta y juguemos con todos no sabremos un poco como está el equipo o hacia dónde va" .

Martínez Munuera, al silbato

Y será Martínez Munuera, del comité arbitral de la Comunidad Valenciana, el encargado de dirigir este enfrentamiento. Es un colegiado relativamente joven, que cuenta ademàs ya con licencia europea e incluso suele participar en encuentros internacionales, aunque sea como cuarto árbitro. No le tiembla la mano cuando está convencido de que debe sancionar una acción, aunque ha sido protagonista de más de una polémica.

Convocatorias

Solo el combinado armero hizo pública su convocatoria antes de que tome lugar el enfrentamiento entre Eibar y Leganés. Mendilibar cita a sus 19 jugadores disponibles. Se espera que haga lo propio Asier Garitano.

Posibles onces