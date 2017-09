El Eibar, a sumar su segunda victoria en Liga

Eibar vs Leganés de la pasada temporada en Ipurua. Foto: La Liga

El Eibar necesita sumar puntos en en este inicio de temporada. Los armeros sólo tienen tres unidades en la tabla de clasificación, a dos puntos de los puestos de descenso. Después de haberse estrenado con un triunfo en La Rosaleda tras un gol del brasileño Charles, el Eibar ha perdido los dos siguientes partidos ante el Athletic en Ipurua y contra el Sevilla a domicilio.

Los armeros no han encontrado la dinámica positiva en este arranque liguero. Mendilibar con las bajas de Pedro León, Fran Rico y Yoel, recibirán al Leganés, el equipo de Asier Garitano que suma seis puntos y se sitúa en la quinta posición. Pedro León es una de las bajas sensibles del Eibar. El extremo murciano llegó lesionado de vacaciones y su evolución no se ha confirmado en el club, preocupa el silencio de los servicios médicos y de prensa de la SD Eibar. No se sabe la fecha de vuelta de Pedro León, pero no se demorará mucho su regreso a los entrenamientos y en breve podrá tener el alta competitiva. Además, la reciente lesión de Iván Alejo es otro varapalo para el equipo.

En el doble pivote, que lo forman Dani García y Joan Jordán, Escalante que la temporada pasada jugó un total de 35 partidos no se ha estrenado y se ha visto relegado al banquillo. La lesión de Fran Rico por su intervención quirúrgica de limpieza de adherencias en la rodilla derecha, hace que el Eibar pierda efectivos en el centro del campo. El gallego titular indiscutible para Mendilibar el curso pasado, estará fuera indefinidamente hasta que se recupere de su rodilla.

Leganés equipo que rentabiliza sus goles

El Leganés en estas tres primeras jornadas ha anotado un total de tres goles, y ha encajado dos. Contra el Alavés en Butarque y el Espanyol a domicilio, el Leganés consiguió los tres puntos ganando por la mínima (1-0). Sin embargo, en el derbi madrileño contra el Getafe en Butarque, el Getafe anotó por partida doble, llegando a empatar el "Lega" pero finalmente Álvaro Giménez dio los tres puntos al Getafe de Bordalás.