Rubén de la Barrera: "Habrá colorido, un día de fútbol auténtico"

Rubén de la Barrera en la sala de prensa del Estadio Reino de León. | Foto: Cultural Leonesa.

Marcado en rojo. Quizá el enfrentamiento ante el Sporting de Gijón estaba señalado en el calendario tanto por la entidad como por los aficionados culturalistas. Así, este martes el cuadro leonés recibe a multitud de seguidores y a un equipo histórico del fútbol español como es el gijonés. Rubén de la Barrera, técnico del cuadro culturalista, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Reino de León. El preparador gallego valoró las posibilidades de los suyos en un enfrentamiento tan especial como el de este martes y, además, comentó la recuperación y el desarrollo de varios de sus jugadores.

El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa señaló que "las condiciones son iguales para los dos equipos" e indicó que "creo que lo vamos a hacer bien, juegue quien juegue". Por este motivo explicó que "esperamos un duelo complicado", aunque reveló que "tenemos mucha confianza en nuestro equipo, en todos los futbolistas". Rubén de la Barrera confirmó que "es un partido atractivo ante el Sporting de Gijón" y apuntó que "habrá colorido y será un día de fútbol auténtico". Sobre el cuadro asturiano no dudó en reconocer que es candidato a todo y que "las exigencias de los que tienen el ascenso como objetivo son altas y son un gran equipo".

"Tengo la sensación de que somos mejor equipo cada día".

El técnico gallego reveló que "nos separa muy poco en la liga" y añadió que "trataremos de ajustar al máximo esta preparación y su traslado al campo". Rubén de la Barrera señaló que "la efectividad en ataque" del Sporting de Gijón "es elevada" y apuntó que "nos tenemos que preocupar de lo que sucede antes de la llegada al área". Sobre los suyos, el preparador de la Cultural y Deportiva Leonesa comentó que "tengo la sensación de que somos mejor equipo cada día", aunque confirmó que "la admiración debe ir acompañada de puntos". Así sentenció que "el rendimiento de los que más juegan y de los que están jugando menos es enorme en ambos casos".

Rubén de la Barrera indicó que "el equipo tiene muchas posibilidades, se ha mejorado mucho en todas las líneas" y reveló que "hemos crecido colectivamente". El técnico culturalista comentó que "esperamos que de cara a mañana, Gianni Zuiverloon y Viti, pueden estar disponibles para jugar". Además reveló que "las exigencias del guion obligan a cambios, pero Yeray es centrocampista y es ahí donde más nos ayuda". El preparador gallego no tuvo reparos en mostrarse tranquilo ante la escasa aportación anotadora de sus jugadores de ataque: "No es fácil ser delantero en este equipo, hay que llevar a cabo muchas tareas para otros y no sólo hacia gol".