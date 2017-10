Unai Albizua y Manu Rodríguez, primeros minutos en liga

Google Plus

Unai Albizua en un lance del encuentro. Foto: LaLiga123.

Nuevas oportunidades. La sensación es que a estas alturas de temporada si no todos, buena parte de los jugadores de una plantilla han tenido minutos. Bien es cierto que la disputa de la Copa del Rey permite repartir tiempo para todos los componentes, aunque las lesiones y las sanciones determinan la entrada o salida de jugadores. Dos de los que forman parte de esta Cultural y Deportiva Leonesa se han visto obligados a esperar a la octava jornada para debutar. Parece mentira al tratarse de nombres consolidados en la División de Plata y que llegaban con otra idea a la inicial.

En esta tesitura se encontraban tanto Unai Albizua y Manu Rodríguez. El central vasco aprovechó la ausencia de Ahmed Yasser para formar en el once inicial por las rotaciones en una semana tan exigente. El defensor, con experiencia en Primera División, formó junto a Iván González y dejó buenas sensaciones en el eje de la zaga. En el caso del lateral zurdo jugó en lugar de un Viti que tuvo que quedarse en León por culpa de molestias físicas. Amplio bagaje del jugador nacido en Suiza en el Lugo que no le han permitido disponer de más minutos en la Cultural y Deportiva Leonesa.

Tres jugadores sin participación

Aunque parece extraño, la participación de estos dos jugadores no cierra la nómina de efectivos que todavía no se han estrenado esta temporada en Segunda División. La Cultural y Deportiva Leonesa cuenta todavía con tres jugadores que no han saltado al campo para defender la elástica leonesa en una campaña histórica. Es el caso de Samu Delgado, que ultima su puesta a punto para volver a los terrenos de juego después de caer lesionado en el pasado mes de febrero. Misma circunstancia que mantendrá a Santi Magallán fuera de los planes de Rubén de la Barrera hasta el mes próximo de febrero o marzo. El tercero en discordia es un Ahmed Moein del que poco se conoce y que ni siquiera ha hecho acto de presencia en ninguno de los entrenamientos del equipo culturalista.