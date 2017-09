Ojeando al rival: UD Almería, mirando arriba

Google Plus

El Almería celebra un gol de la pasada jornada. | Foto: Diego Carmona (VAVEL.com).

Evitar sustos. La UD Almería volvió a vivir una campaña complicada en Segunda División conquistando la permanencia en las últimas jornadas de competición. Un propósito muy lejano con respecto al que habían partido en los últimos tiempos que no era otro que retornar a la máxima categoría. Un sueño que parece muy lejano para la Cultural y Deportiva Leonesa, pero el que anhelan equipos que hace poco tiempo estaban en su misma situación. El conjunto andaluz llega ahora al Estadio Reino de León para verse las caras con el cuadro culturalista este viernes veintinueve de septiembre a partir de las 20:30 horas de la tarde.

Después de varios años en Primera División, el cuadro rojiblanco se ha visto relegado a la División de Plata y no como todos esperaban en el seno del equipo andaluz. Y es que durante las dos últimas temporadas han estado muy cerca de caer a la categoría de bronce, que han solventado en el último tramo de competición. Por este motivo, los aficionados quieren volver a tener a los suyos entre los mejores de Segunda División y evitar los problemas de los años pasados. Un objetivo que, por el momento, va por buen camino tras conseguir diez puntos de los 18 puestos en juego para situarse en la quinta plaza.

Hicham es la única baja confirmada para los de Ramis.

Al contrario de lo que ocurre con buena parte de los equipos que militan esta temporada en la Segunda División no ha vivido el primero de los cambios desde el banquillo. Luis Miguel Ramis, que llegó el mes de marzo a la entidad, apostó por quedarse en el equipo después de salvarlo en apenas tres meses. El técnico tarraconense, que dejó excelentes sensaciones en su etapa en la cantera del Real Madrid, vive su primera experiencia lejos de La Fábrica. Más sombras que luces en una trayectoria en la que tuvo como principal objetivo devolver al Castilla a Segunda División aunque no lo terminaría consiguiendo.

Luis Miguel Ramis, eso sí, ha visto como modificaba buena parte del equipo con el que conseguía la permanencia en las últimas jornadas de la campaña pasada. Así siguen en el cuadro almeriense un total de ocho efectivos Trujillo, Morcillo, Marco Motta, Nano, Joaquín, Fidel, Javi Álamo y José Pozo. Por a ello se ha reforzado con un total de catorce jugadores: Hicham (Celta de Vigo B), Gaspar Panadero (Almeria B), René Román (Girona), Fernando (UCAM), Mandi (Elche), Rubén Alcaraz (Girona), Fran (Real Zaragoza), Pervis (Watford), Pablo Caballero (Lugo), Owona (Alcorcón), Tino Costa (San Lorenzo), Juan Muñoz (Sevilla), Nauzet Alemán (Las Palmas) y Verza (Levante). En el apartado de bajas han abandonado el club: Corona, Antonio Puertas, Ximo Navarro, Yoda, Iván Sánchez, Casto, Julián, Henrique, Isidoro, Borja Fernández, Ramón Azeev, Zongo, Kalu Uche, Juanjo, Fran Vélez, Quique, Pape Diamanka, Iago Díaz, Álex Quintanilla y Antonio Martín.

Para este encuentro, Ramis no tendrá demasiados problemas a la hora de contar con los jugadores más habituales en este arranque de competición. Así, Hicham se perderá el duelo por culpa de una lesión muscular que le tendrá alejado de los terrenos de juego durante un mes y medio aproximadamente. Además, la participación de Mandi todavía no está confirmada pese a que el polivalente jugador ya se ha entrenado junto al resto de compañeros. El técnico del cuadro rojiblanco podría repetir el 'once' de estos últimos enfrentamientos: René; Fran Rodríguez, Joaquín, Morcillo, Nano; Rubén Alcaraz, Verza, Tino Costa; Fidel, Pozo y Pablo Caballero.