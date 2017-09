Ángel Bastos: "Los errores te penalizan mucho, hay que mejorar"

Ángel Bastos en la sala de prensa del Reino de León. | Foto: Cultural Leonesa.

El salto de categoría supuso que muchos jugadores se vieran relegados a un plano menor al que venían acostumbrando en Segunda División 'B'. En esta tesitura se encuentra un Ángel Bastos que pasó de jugar absolutamente todo a verse sentado en el banquillo como suplente. El lateral de Mos atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Reino de León a muy poco de afrontar un nuevo duelo liguero. El zaguero pontevedrés analizó la situación de su equipo y valoró su aportación por el momento a un equipo que marcha en la zona alta de la tabla.

Tranquilidad. Esa es la palabra que más repiten desde la Cultural y Deportiva Leonesa y que ha vuelto a quedar patente en la boca de Ángel Bastos: "Estamos a buen nivel, no creo que haya ningún problema y tenemos que tener tranquilidad". El lateral derecho culturalista confirmó que necesitan a la afición para recuperar la senda de la victoria: "El ambiente en nuestra casa es importante y se nota mucho en cada partido que disputamos aquí". El zaguero pontevedrés no tuvo reparos a la hora de reconocer que "la UD Almeria es un buen equipo, tiene jugadores a tener muy en cuenta y lo sabemos".

"El estilo es el que marca el míster y no se negocia".

Relegado a un segundo plano en el equipo, el latera de Mos aseguró que "todos trabajamos para jugar, sea la situación que sea, y buscaré entrar en el equipo, como siempre". Ángel Bastos, eso sí, no renuncia al estilo de juego tan novedoso que están desarrollando en Segunda División: "El estilo es el que marca el míster y no se negocia" y además señaló que "tenemos que adaptarnos a todo lo que supone la categoría". Así, el zaguero de la Cultural y Deportiva Leonesa comentó que "tenemos una manera de jugar muy concreta y lo sabemos", aunque apuntó que "aquí los errores te penalizan mucho y hay que mejorar".

Donde volvió a incidir Ángel Bastos fue en la tranquilidad pese a la derrota cosechada el pasado domingo en Vallecas: "No estamos preocupados, no le damos vueltas en el vestuario" y apuntó que "trabajaremos para sacarlo". En lo personal, el lateral derecho gallego no dudó en reconocer que "siempre afecta el hecho de no jugar, pero sigo trabajando, con mucho empeño y buscando dar el mejor nivel". En este sentido, el jugador culturalista reveló que no tiene problemas a la hora de actuar con cuatro o cinco defensas: "Los sistemas que usa el equipo me cuadran todos, el dibujo de tres o de cuatro atrás se adaptan bien a mi".