Derrota en Vallecas de una gris Cultural

Derrota contundente. La Cultural y Deportiva Leonesa volvió a sufrir estas mieles de nuevo ante el Rayo Vallecano en un duelo en el que estuvieron todo el tiempo a remolque. El tanto de la igualada de Emi Buendía fue un espejismo para un equipo que no tuvo su mejor tarde en Vallecas. El conjunto franjirrojo, con los goles de Trejo, Raúl de Tomás y Chori Domínguez, dejó a los pupilos de Rubén de la Barrera con 10 puntos. La peor noticia fue la lesión de Ahmed Yasser, que se vio obligado a retirarse del campo al cuarto de hora de juego por molestias físicas.

Otra vez, sorpresas. Rubén de la Barrera no deja de buscar alternativas para que sus rivales no se encuentren una Cultural y Deportiva Leonesa similar. Así, en Vallecas, el técnico gallego apostó por modificar su 'once' inicial cambiando el dibujo que venía utilizando en la última semana. Ángel Bastos y Antonio Martínez son las principales novedades en el equipo titular del cuadro culturalista: Jorge Palatsí; Ángel Bastos, Iván González, Ahmed Yasser; Antonio Martínez, Yeray, Mario Ortiz; Iza, Señé, Emi Buendía; Rodri Ríos.

Alternativas y dominio franjirrojo

Últimamente los arranques de partido no suelen ser demasiado positivos para la Cultural y Deportiva Leonesa y en Vallecas volvió a quedar patente. El Rayo Vallecano se adueñó del partido y dispuso de varias ocasiones consecutivas a través de un Embarba muy activo desde el arranque. El extremo tuvo hasta tres oportunidades muy claras de gol, aunque no encontró la portería de Jorge Palatsí, que fue un cerrojo. El guardameta valenciano nada pudo hacer escasos minutos después en un balón colgado desde la derecha por Baiano que cabeceó a gol Trejo. Un mazazo para el conjunto culturalista que en el ecuador del primer acto estaba por detrás en el marcador por merecimientos propios.

El tanto, eso sí, cambió por completo la dinámica de un partido que tenía totalmente controlado el Rayo Vallecano y al que no le duró demasiado la alegría. Escasos minutos después, la Cultural y Deportiva Leonesa se encontraba con el empate pese a no mostrarse muy cómoda sobre el terreno de juego. Ángel Bastos ganó línea de fondo y vio en la frontal del área a un Emi Buendía que puso el balón lejos del alcance de Alberto García. Un gol que tranquilizó los ánimos de unos y otros en los minutos restantes hasta que el colegiado señalara el camino de los vestuarios. Pocas ocasiones desde entonces, aunque el cuadro vallecano siguió siendo muchísimo más incisivo que el rival de este domingo.

Sentencia vallecana

Rubén de la Barrera no las tenía todas consigo y apostó por cambiar el dibujo de los suyos dando entrada a Ouasim Bouy por un Antonio Martínez que no tuvo su tarde. Siguiendo la línea general del equipo, la permuta no cambió lo visto en el primer acto, donde el Rayo Vallecano dominó. No hubo ocasiones tras la reanudación y ambos cancerberos apenas tuvieron que intervenir en un duelo en el que el balón pasaba de uno a otro centro del campo. Pero entonces llegó el tanto que iba a terminar de desequilibrar una contienda que tenía ya claro color franjirrojo. Yeray empujaba dentro del área a Raúl de Tomás y el ariete madrileño asumía la responsabilidad para adelantar al conjunto madrileño.

Una acción que desembocó en un Rayo Vallecano dominador por completo y que buscaba con ahínco el tanto de la tranquilidad después de semanas complicadas. La Cultural y Deportiva Leonesa volvió a demostrar que le sobra garra y alma para luchar por sumar un punto, pero esta vez no estuvo muy acertado. Trashorras y Chori Domínguez, que habían entrado en el segundo acto, serían los protagonistas para sentenciar el duelo. El mediocentro condujo una acción hasta la línea de fondo que aprovecharía el atacante argentino para decantar definitivamente la balanza. No hubo tiempo para más y los tres puntos cayeron del lado franjirrojo que vivió una auténtica fiesta tras no conocer el triunfo como local hasta el momento.

Semana extraña

Sin tiempo para el descanso. La Cultural y Deportiva Leonesa afronta una semana muy extraña debido a que tendrá su próximo envite en viernes. El conjunto culturalista se vuelve a poner al trabajo este mismo lunes a partir de las 10:30 horas de la mañana en el Área Deportiva de Puente Castro. Lo harán con la mente puesta en el enfrentamiento ante la UD Almeria a partir de las 20:30 horas de la tarde del próximo viernes 29 de septiembre en el Reino de León. Un estreno de jornada que tendrá el claro aroma del cuadro leonés que buscará mantener su solidez como local que está dejando patente.