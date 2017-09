Rubén de la Barrera: "Me hubiese gustado seguir en la Copa"

Google Plus

El técnico culturalista en la sala de prensa del Reino de León. | Foto: Cultural Leonesa.

No pudo ser. La Cultural y Deportiva Leonesa cayó eliminada de la Copa del Rey al encajar una goleada frente al Real Valladolid en el Estadio Reino de León. Una derrota demasiado dura para lo visto sobre el terreno de juego en un partido más igualado de lo que mostró el resultado final. Rubén de la Barrera, técnico del conjunto culturalista, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del feudo culturalista. El preparador gallego analizó el resultado cosechado el pasado jueves y miró ya hacia el enfrentamiento ante el Rayo Vallecano.

Olvidado el mazazo de la Copa del Rey, el técnico culturalista comentó que "el calendario nos da la opción recuperar sensaciones, y vamos a por ello". Rubén de la Barrera reconoció que "me hubiese gustado seguir en la Copa", aunque "no pudo ser" y "afrontamos un partido difícil esta semana de nuevo". El preparador gallego explicó que "es una oportunidad para nosotros" y apuntó que "sabemos que el rival buscará ser protagonista, debemos evitar desajustes". Sobre su próximo rival el entrenador confirmó que "el Rayo Vallecano tiene individualidades importantes, de las que deciden partidos y mantienen su esencia".

"Nuestra propuesta facilita el acierto".

"Lo que me preocupa es atacar cada vez mejor", explicó el técnico de la Cultural y Deportiva Leonesa que añadió que "los goles en contra se pueden clasificar y distinguir". Rubén de la Barrera comentó que "tenemos que gestionar mejor los momentos complicados, que nuestras pérdidas no ofrezcan ventajas al rival". El preparador gallego apuntó que "nuestra propuesta facilita el acierto" y "siempre hay referencias, cercanas y lejanas". El entrenador culturalista expresó que "las acciones individuales no deben penalizar al colectivo" y sentenció que "minimizamos los riesgos a través del juego".

El técnico culturalista reveló que de los habituales "a excepción de Gianni, todos los jugadores están disponibles para el partido de esta semana". Rubén de la Barrera confirmó que "tenemos clara nuestra línea de juego" y apuntó que "vamos equilibrando esfuerzos diferentes para llegar bien al domingo". El preparador gallego comentó que "el juego genera un orden, el orden permite controlar todo" y añadió que "tenemos que ser conscientes del espacio y riesgo". "El Rayo Vallecano tiene grandes jugadores: Trashorras, Manucho", para nosotros "la solución pasa por el colectivo".