Previa. Cultural Leonesa - Real Valladolid: repetición en Copa

Repartiendo minutos. La Copa del Rey en estas fases se toma de forma muy distinta con la necesidad de repartir minutos entre todos los jugadores de la plantilla. Una competición que está a punto de acercar la posibilidad de recibir a una escuadra de Primera División en su feudo. Así las cosas, la Cultural y Deportiva Leonesa volverá a ejercer de anfitrión para medirse al Real Valladolid tras varios días. Desde las 20:00 horas de la tarde, se vuelve a vivir un enfrentamiento de rivalidad regional que ya se vivió hace unos pocos días en liga.

Y es que esas casualidades que tienen los sorteos han deparado la repetición del duelo regional entre ambos escasos días después y en el mismo escenario. Un enfrentamiento espectacular el vivido que finalizó con empate después de ver un 4-4 y alternativas constantes en el marcador. La victoria pudo caer de cualquiera de los dos lados, aunque ambos tuvieron que conformarse con sumar un punto. Pese a todo ello, Cultural y Deportiva Leonesa y Real Valladolid se encuentran en la zona alta de la clasificación empatados con diez puntos.

Cultural Leonesa, rotaciones garantizadas

En una nube. León vive un sueño situado en la zona noble de la clasificación con 10 puntos en su casillero de los 15 puestos en juego hasta el momento. Un gran momento que no ha terminado de enganchar a la ciudad y que tendrá una nueva oportunidad de calibrar su marcha aunque esta vez en la Copa del Rey. Una competición que afrontarán de forma muy distinta a como lo están haciendo en la competición liguera. Y es que el Trofeo del K.O. lo está tomando para dar minutos entre los jugadores menos habituales y que deberían ser importantes. En una temporada tan larga es necesario mantener a los máximos efectivos posibles activos y que puedan ayudar en cualquier momento.

La buena marcha de la Cultural y Deportiva Leonesa invita a los pocos cambios, pero Rubén de la Barrera ya ha anunciado en rueda de prensa que introducirá muchos cambios. Algo lógico y que ya hizo en Alcorcón en el primer duelo de esta competición que tan buen resultado le dio. En este sentido, el técnico gallego formará con los menos habituales, aunque podría echar mano de varios de sus jugadores titulares para completar la convocatoria final. El preparador culturalista tiene las bajas confirmadas de Samu Delgado, Ahmed Moein y Santi Magallán, estando el resto de jugadores a disposición. Antes del pitido inicial se verá obligado a realizar tres descartes para confeccionar una lista definitiva de 18 efectivos.

Real Valladolid, fondo de armario

La derrota de la primera jornada supuso un punto de inflexión que vino realmente muy bien a un Real Valladolid que ahora colidera la Segunda División. El único tropiezo además del ya mencionado ante el FC Barcelona 'B', eso sí se vivió hace unas semanas en el Reino de León ante la Cultural y Deportiva Leonesa en un duelo espectacular. La sensación es que será muy diferente el enfrentamiento entre ambos equipos que guardan una gran rivalidad regional como quedó patente hace unos días. Sobre todo por como afrontan las dos escuadras la Copa del Rey con el fin de repartir minutos entre los menos habituales. De este modo, Toni Villa, un viejo conocido de la afición leonesa, podría formar desde el arranque del partido.

Como era de esperar, Luis César Sampedro se tomará el duelo ante la Cultural y Deportiva Leonesa de forma muy diferente a como lo hizo hace varios días en la competición liguera. El Real Valladolid no tira la Copa del Rey pero repartirá minutos entre los menos habituales ante la cercanía de un nuevo enfrentamiento en la División de Plata. Así, la expedición blanquivioleta parte a tierras leonesas con las ausencias de habituales titulares como son Kiko Olivas, Deivid, Antoñito, Nacho, Borja, Luismi y Óscar Plano, que serán titulares el fin de semana. Todo apunta a que el 'once' que salte al Reino de León no tenga nada que ver al que venció al Granada el pasado sábado y el que lo haga frente a la SD Huesca este domingo.

Convocatorias:

Cultural Leonesa: sin confirmar.

Real Valladolid: Becerra, Masip; Moyano, Guitián, Calero, Sulayman, Ángel; Anuar, Cotán, Sergio Marcos, Toni, Michel; Gianniotas, Villalibre, Iban Salvador, Hervías, Mata y Mayoral.

Posibles alineaciones: Cultural y Deportiva Leonesa vs. Real Valladolid