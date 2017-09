Con casi todo ante el Huesca

Manu Rodríguez es uno de los jugadores que más descartes ha vivido. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com).

Retornos esperados. Hay duelos que se convierten en especial por el simple hecho de la vuelta de un jugador, sin importar el contendiente que llega a tierras leonesas. Y en estas condiciones se disputará este domingo diecisiete de septiembre desde las 12:00 horas del mediodía en el Estadio Reino de León. El segundo enfrentamiento consecutivo que acogerá el feudo culturalista después del vivido el pasado fin de semana frente al Real Valladolid. Un choque que tiene el morbo añadido de recibir a Álex Gallar después de su salida este verano con rumbo a Huesca. Y es que el conjunto oscense es una nueva buena piedra de toque para un equipo que lo está haciendo muy bien en este inicio de competición.

Como viene siendo habitual en los partidos en los que ejerce como local, la Cultural y Deportiva Leonesa no termina por facilitar la convocatoria. Tampoco en Segunda División. Una forma de tratar de esperar hasta el último segundo para no dar pistas a sus rivales de las ideas que puede tener Rubén de la Barrera. En este sentido, las principales dudas pasan por saber si optará por colocar a tres centrales o volverá al dibujo más habitual. En este sentido, Ahmed Yasser, Viti y Ángel Bastos se disputan una de las últimas posiciones que quedan por definir. La lista podría variar con respecto a la propuesta ante el Real Valladolid con el fin de no dejar siempre fuera a los mismos jugadores.

Lo que no ha podido ocultar la Cultural y Deportiva Leonesa son las bajas ya sabidos por todos de los jugadores que tampoco podrán estar ante la SD Huesca. Y es que Samu Delgado, que encara las últimas semanas de preparación, todavía no podrá reaparecer tras casi ocho meses alejado de los terrenos de juego. Poco se conoce de la situación de un Ahmed Moein que todavía no se ha ejercitado con el cuadro culturalista. Rubén de la Barrera desveló que llegaría cuando estuviera en sus últimas fases de recuperación, pero todavía no ha entrenado con el resto de sus compañeros. El otro que tampoco se encuentra en tierras leonesas es Santi Magallán, que sigue su proceso de recuperación tras ser intervenido en la rodilla.

Disponibles de la Cultural y Deportiva Leonesa ante la SD Huesca

Porteros: Jorge Palatsí y Jesús Fernández.

Defensas: Ángel Bastos, Iza, Gianni Zuiverloon, Unai Albizua, Iván González, Ahmed Yasser, Viti y Manu Rodríguez.

Centrocampistas: Yeray González, Mario Ortiz, Ouasim Bouy, Antonio Martínez, Yelko Pino, Julen Colinas y Josep Señé.

Delanteros: Iker Guarrotxena, Aridai Cabrera, Rodri y Emi Buendía.