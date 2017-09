Ojeando al rival: SD Huesca, mantener el nivel

Google Plus

Álex Gallar retorna al Reino de León con la camiseta del Huesca. | Foto: LaLiga.

¡Qué no acabe el sueño! La SD Huesca vivió la mejor temporada de su historia esta pasada campaña con un año que tardará mucho tiempo en olvidarse. Sobre todo por esa presencia en el playoff de ascenso a Primera División del que quedó apeado a manos de un Getafe que terminaría conquistando la máxima categoría. Un objetivo que parece muy lejano para la Cultural y Deportiva Leonesa, pero con el que sueñan equipos que hace poco tiempo estaban en su misma situación. La SD Huesca llega ahora al Estadio Reino de León para verse las caras con el conjunto culturalista este domingo diecisiete de septiembre a partir de las 12:00 horas del mediodía.

Pese al conseguir meterse entre los cuatro primeros clasificados la pasada campaña, la SD Huesca afronta esta temporada sin apenas presión. El principal propósito del equipo es sellar cuanto antes la permanencia en la División de Plata y a partir de ahí empezar a soñar con cotas como las del año pasado. Lo único que ha cambiado es el nombre de un equipo asentado en la categoría y que ya acoge a nombres importantes en sus filas. Por el momento no ha tenido el arranque esperado y se encuentra en la zona media de la clasificación con cinco puntos en su haber.

Morbo con la vuelta de Álex Gallar.

Como buena parte de los equipos que militan esta temporada en la Segunda División ha vivido el primero de los cambios desde el banquillo. Juan Antonio Anquela dejó el conjunto oscense con rumbo a Oviedo después de llevarlo al playoff de ascenso a Primera División la pasada campaña. Se barajaron varios nombres, pero finalmente el escogido llega después de descender a un equipo de la máxima categoría. Joan Francesc Ferrer Sicilia 'Rubí', que no fue capaz de conseguir la permanencia con el Sporting de Gijón en un año complicado. Más sombras que luces en una trayectoria en la que, sin lugar a dudas, destaca su buen hacer al frente de un Girona al que dirigió en Segunda División.

Joan Francesc 'Rubí', eso sí, ha visto como era capaz de mantener el bloque, aunque salían varios jugadores importantes tras hacerlo muy bien la pasada campaña. Así siguen en el cuadro oscense un total de trece efectivos Gonzalo Melero, Jair, Brezancic, Akapo, Nagore, Sastre, Juan Aguilera, Iñigo López, Alex González, Juanjo Camacho, Vadillo, Ferreiro y Carlos David. Pese a ello se ha reforzado con un total de diez jugadores: Álex Gallar (Cultural Leonesa), Kilian (Almudevar), Pulido (Saint Truidense), Raúl Prieto (Linense), Varela (Córdoba B), Cucho Hernández (Watford), Luso (Córdoba), Álex Remiro (Athletic Club), Ander Bardají (Real Sociedad), Rescaldani (Atlético Nacional) y Chimy' Ávila (CA San Lorenzo). En el apartado de bajas han abandonado el club: Vinicius Araujo, Borja Lázaro, Queco Piña, César Soriano, Bambock, Samu Sáiz, Sergio Herrera, Javi Jiménez y David López.

Para este encuentro, Rubí no tendrá demasiados problemas a la hora de contar con los jugadores más habituales en este arranque de competición. Así, Nagore y Kilian se perderán el duelo al arrastrar molestias físicas que no les han permitido disponer de minutos esta campaña. El que podría disponer de oportunidades es el venezolano Álex González, que vuelve tras estar concentrado con su selección. El técnico del cuadro blaugrana podría repetir el 'once' de estos últimos enfrentamientos: Remiro; Akapo, Pulido, Jair, Brezancic; Gonzalo Melero, Aguilera; Álex Gallar, Cucho Hernández, Vadillo; 'Chimy' Ávila.