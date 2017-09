Rodri: "Tengo que estar a tope"

Google Plus

Rodri en la sala de prensa del Reino de León. | Cultural Leonesa.

Inicio ilusionante. A principio de temporada, seguramente, cualquiera hubiera firmado que la Cultural y Deportiva Leonesa llevara siete de los doce puntos puestos en juego. Un arranque esperanzador para un equipo que retornó a la División de Plata tras 42 años alejados de la élite. Rodri Ríos, delantero del conjunto culturalista, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Reino de León tras la sesión de entrenamiento. El ariete soriano transmitió su experiencia en una categoría tan complicada en la que se está adaptando a una nueva forma de juego como es la de Rubén de la Barrera.

Un partido loco y con un punto para el cuadro culturalista dejó al ariete soriano con el pensamiento de que "siempre que se sume, está todo bien" aunque matizó que "intentaremos solucionar los partidos antes". Sobre la idea de juego de Rubén de la Barrera comentó que "su sistema no nos importa mucho, nos concentramos al máximo en lo nuestro y así nos irá todo mejor". Rodri Ríos reveló que "el riesgo tiene lado bueno y malo, lo importante es corregir, y crecer en cada semana, vamos por buen camino". Si bien, el delantero de la Cultural y Deportiva Leonesa comentó que "si hacemos ocasiones, y trabajamos todos bien en defensa y creo que seguiremos creciendo a buen ritmo".

"Espero que sigamos con este camino en los próximos partidos".

La experiencia es un grado en esta categoría y Rodri Ríos lo transmitió con creces: "En Segunda no hay favoritos, cualquiera puede ganar, vamos con mucha confianza pero con respeto". El delantero de la Cultural y Deportiva Leonesa comentó que "espero que sigamos con este camino en los próximos partidos, nuestra línea es esta". El ariete soriano no tuvo reparos a la hora de reconocer que "en el plano personal me veo bien, intento aportar al equipo en todo lo posible" y apuntó que "tengo que estar a tope". "Tengo que adaptarme al equipo, como hacen todos los compañeros, al esquema del míster", sentenció.

Sobre su próximo rival, el ariete culturalista comentó que "sabemos que la SD Huesca es un buen equipo, pero nos concentramos en nuestra actuación". Rodri Ríos reveló que "haremos nuestro partido, corrigiendo fallos y mejorando todo lo positivo" y explicó que "la situación y el tipo de juego que el equipo plantea está muy claro, intentamos sumar lo máximo al colectivo". El delantero soriano confirmó que "cada jornada vamos a mejor, trabajamos para seguir consiguiendo cosas importantes en este arranque de liga".