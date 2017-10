Todo sigue igual, nueva derrota

Córdoba CF: Kieszek, Fernández, Caro, J. Afonso, V. Mena (Álfaro, 83') Edu Ramos, Javi Lara (Aguza, 69') C. Caballero, Jovanovic, Markovic (Javi Galán, 55') y Guardiola.

Nueva derrota cosechada para los de Carrión que con esta derrota ya van seis esta temporada de nueve partidos disputados. El once inicial elegido por Carrión para enfrentar al Lugo únicamente sufrió la modificación de la entrada de Edu Ramos por Jaime Romero, quien se quedó fuera de la convocatoria por lesión. Los blanquiverdes disputaron una primera parte sólida, bien colocados atrás y con oportunidades arriba que los atacantes no fueron capaces de convertir en gol. En la segunda parte el Córdoba se vino abajo y los cambios no sirvieron de revulsivo anotando el Lugo dos goles en tres minutos.

Primera parte sin sufrir dificultades

El Córdoba mostró una primera parte donde se mostró seguro atrás aunque sufrió algunos sustos. Se podía apreciar porque la zaga del conjunto cordobés es una de las más débiles del campeonato, así quedó claro más tarde en la segunda parte con los goles del Lugo. El Córdoba no se mostró mal en ataque con un gran Sergi Guardiola que viene realizando en las últimas jornadas grandes actuaciones.

En el minuto 6 el Córdoba tuvo la primera oportunidad de gol del partido en los pies de Markovic a pase de Jovanovic, la combinación serbia parece que se compenetra bastante bien. En el minuto 15 volvía a tenerla el Córdoba, en esta ocasión fue Javi Lara quien realizó un potente disparo a puerta que fue directo a manos del exportero blanquiverde Juan Carlos. Poco después de la ocasión del Córdoba, en el mismo minuto 15 la tenía el Lugo en una doble ocasión donde el guardameta polaco del Córdoba Pawel Kieszek detuvo ambas evitando el gol del conjunto local. En el minuto 16 volvía a aparecer el guardameta del Córdoba con una gran parada ante el cabezazo certero de Iriome. En el minuto 22 Sergi Guardiola recogió un pase largo de Javi Lara, y disparó desde fuera del área un balón que Juan Carlos bloqueó enviando el balón a córner. En el minuto 25 Sergi Guardiola muy activo a lo largo de la primera parte recibió otro balón en largo y disparó a puerta buscando crear una rosca que se le marchó fuera rozando el palo derecho de Juan Carlos.

La primera parte finalizó sin ninguna ocasión importante más que destacar. Toda la primera parte fue muy igualada, de idas y venidas por parte de ambos conjuntos.

El Córdoba se vino abajo en la segunda parte

La segunda parte comenzó con los mismos onces por parte de ambos conjuntos que comenzaron el encuentro. En el minuto 46 llegó la primera ocasión de la segunda parte por el conjunto de casa, Iriome golpeó dentro del área el balón enviándolo fuera rozando el palo del meta polaco del córdoba. En el minuto 51 fue Campabadal, otro ex del córdoba quien en una jugada en solitario por la banda tiró de picardía buscando picar el balón por encima de Kieszek buscando el palo largo del meta polaco. En el 54 Polaco por parte del Lugo se dio la vuelta con el cuero en sus pies y chutó a puerta marchándose el balón por encima de la meta cordobesista.

Ante el mal estado del conjunto cordobés en esta segunda parte el técnico del córdoba buscó revolucionar el encuentro con la entrada en el minuto 55 de Javi Galán por el serbio Markovic. En el minuto 60 se produjo el primer cambio del Lugo entrando Mario Barco por Polaco. En el 62 el recién ingresado en el terreno de juego Mario Barco remató de cabeza un balón colgado al área que se marchó por encima del larguero. En el 68 ante la mala actuación del Córdoba, el técnico blanquiverde decidió mover piezas dando entrada en el terreno de juego a Aguza por Javi Lara quien había tenido un partido mediocre. En el 75 el técnico del Lugo, Francisco dio entrada a Nicolás Albarracín por Cristian Herrera. Seguían las ocasiones por parte del conjunto local, esta vez en el minuto 79 por parte del capitán del Lugo, Fernando Seoane quién recogió un balón suelto dentro del área pero su chut se fue fuera por el lado izquierda de la portería del portero polaco del Córdoba.

Llegado el minuto 81, un balón centrado al área que Fernández no consigue despejar, queda en pies de Campillo quien define a placer batiendo a Kieszek e inaugurando el marcador. En el minuto 82, el conjunto califal realizaba su último cambio del partido dando Carrión entrada a Alfaro por Mena, un cambio con la intención de conseguir remontar el encuentro, cosa que no sucedió sino que fueron los locales, quienes en el minuto 84 volvieron a anotar. En esta ocasión fue Mario Barco quien desde fuera del área remató un balón a bote pronto de volea que dio remató en el palo y se introdujo dentro de la portería de Kieszek instaurando el 2-0 en el marcador.

Contra el Alcorcón fue un espejismo

En este partido ha quedado claro que lo acontecido en la pasada octava jornada de liga no fue más que un espejismo ya que el Córdoba solamente ha dado la cara en la primera parte sobre el terreno de juego, en la segunda parte se ha visto totalmente batido por parte del conjunto local, como ha demostrado el marcador. Y es que este Córdoba en defensa es en el aspecto donde más dificultades está pasando en esta presente temporada con 17 goles en lo que va de liga, lo que le convierte en uno de los peores conjuntos de La Liga 1|2|3 en defensa. La duda surge al pensar en la solución que decidirá la junta directiva del Córdoba para cambiar el rumbo del equipo. ¿Habrá un cambio de técnico en el banquillo del Córdoba para la próxima jornada de liga?