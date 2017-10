Luis Carrión: "Vengo de Tercera dirigiendo partidos y partiéndome la cara por este escudo y lo seguiré haciendo"

La plantilla celebra la victoria (FOTO: LaLiga)

El veterano centrocampista Carlos Caballero fue entrevistado tras finalizar el encuentro y dejó claro: "Fuimos justos vencedores. Hemos sacado un resultado bueno y convincente que espero que nos ofrezca confianza para lo siguientes partidos". Además fue optimista y asumió que: "Hacía falta la victoria, siempre sienta bien ganar y más en estas circunstancias de duda tras una serie de derrotas dolorosas, pero los hemos arreglado ganando de forma solvente con el equipo concentrado y haciendo las cosas bien desde el primer minuto, ante nuestra afición y dejando la portería a cero".

Por su parte, Sasa Markovic se mostró contento y le quitó importancia a su gol: ‘’Tengo suerte para marcar gol, pero es muy importante si el Córdoba gana. Ahora hay partidos muy importantes y necesitamos lograr los tres puntos’’. Tuvo tiempo incluso para bromear y llamó a la portería de fondo sur "portería de Sasa Markovic", porque allí ha marcado ya tres goles.

También declaró el montoreño Javi Lara: "Necesitábamos ganar todos este partido porque estábamos pasando unos días muy malos a nivel de grupo y era necesario disfrutar con los nuestros". "Tenemos como objetivo darle la vuelta a la situación en esta semana que tiene tres partidos y la hemos empezado con tres puntos importantes".

El último jugador de la plantilla del Córdoba en declarar fue el lateral izquierdo Víctor Mena. Debutó ayer con el primer equipo esta temporada y se mostró contento y agradecido: "Quiero dar las gracias por la confianza al cuerpo técnico, afición y al club. Ha sido un buen ejemplo de trabajo donde se ha visto que hemos plasmado exactamente lo que el míster ha trabajado durante la semana". Sobre su labor defensiva quedó satisfecho y recalcó "la gran labor de dejar la portería a cero".

El último testimonio del encuentro ante el Alcorcón fue el del entrenador Luis Carrión y habló sobre los pitos hacia él antes del inicio del partido: ‘’A nadie le gusta que le piten en su campo, pero cuando acabó la liga el año pasado también fui discutido aun sacando más puntos que Oltra’’. ‘’También me dijeron que era un hombre de Carlos González, cuando ningún entrenador anterior ha sido tan discutido como yo. Vengo de la cantera e igual se me ve como una persona débil’’.

Acerca del partido dejó claro: "Fuimos bastante superiores en la primera y en la segunda parte". "Ningún equipo juega bien o mal por culpa de su entrenador". Con respecto a su nueva alineación comentó: ‘’Si ganas es acertado y si pierdes no lo es. Hoy quería sacar a la gente en la que tenía más confianza y que han entrenado bien toda la semana’’. Claro ejemplo de ello fue la titularidad de Mena, y sobre él dijo: "Mena es uno más de la plantilla y teniendo en cuenta que Noblejas todavía no está al cien por cien es el lateral adecuado’’. La sorpresa de la tarde fue la no convocatoria de Josema, y Carrión aclaró por qué: "No me gusta tener muchos defensas en el banquillo y no quiero llevar a un central que solo puede hacer de eso".

Para finalizar dio la enhorabuena a sus jugadores por el trabajo realizado y se mostró contento por la goleada y por no haber encajado goles.