Previa Real Valladolid - Córdoba CF: Carrión sobre el alambre. FOTO: LaLiga123

Séptima jornada de Liga para estos dos equipos. Mientras que el Real Valladolid quiere volver a dar una alegría a su afición, el Córdoba llega a cambiar la malísima racha de resultados, pues un resultado negativo implicaría una más que segura destitución del técnico califal, Luis Miguel Carrión, con José Manuel Sandoval en la sala de espera.

Hora de cambiar la dinámica

Tras el encuentro de la semana pasada en Granada, donde el Córdoba cayó por 3-1, en un partido plagado de errores defensivos y de una empanada mental más que significativa, el Córdoba quiere cambiar la dinámica negativa de las últimas semanas, donde desde la victoria en casa ante el Club Deportivo Tenerife en la 5ª jornada, sus tres partidos, ante el Tenerife en casa en Copa y ante Granada, se han saldado con derrota.

Estadísticamente es el peor Córdoba, desde aquel que descendió a segunda B allá por el año 2005 donde precisamente el Real Valladolid dio la puntilla al Córdoba, para consumar un descenso a segunda B que no por esperado fue menos doloroso. Además el José Zorrilla es un campo nada propicio para alegrías, pues sólo en dos de los últimos 15 partidos disputados, ha conseguido la victoria

El técnico blanquiverde Luís Miguel Carrión, en la rueda de prensa previa al partido, ha manifestado que "Hemos trabajado toda la semana para conseguir los 3 pts en Valladolid. En la liga hay que estar al 100 por 100 para ganar los partidos. El Valladolid es un buen equipo, un rival complicado pero con carencias y virtudes como todos los equipos". Asimismo ha comentado que "Tenemos que estar más tranquilos, sea cual sea el resultado, llueva o haga calor. Debemos mejorar eso. Mañana tenemos un equipo de calidad delante y tenemos que hacer un buen partido para ganar". Por último ha indicado que "ha sido una buena semana de entrenamiento y en la que ha notado que el equipo está a muerte conmigo". Como reflexión (quién sabe si la última en rueda prensa previa al partido) ha dicho que "Cuando pierdes no piensas que te van a echar, y cuando ganas no pienso en la renovación". La temporada pasada cogió el equipo a mitad de temporada tras la destitución de Oltra, pero este año el proyecto es suyo desde el principio, con lo que las excusas se van acabando. Consultado sobre si ha hablado con el presidente o con el máximo accionista sobre la situación, ha respondido que "hablo mucho con ellos, me muestran su preocupación y su cariño, aunque si el club toma alguna decisión que le voy a hacer".

En la convocatoria facilitada, que consta de 19 jugadores, por lo que habrá un descarte, figuran el serbio Jovanovic y el montoreño Javi Lara, que vuelven tras sus lesiones. Ha entrado en la convocatoria José Manuel Fernández que teóricamente se ha recuperado de las molestias que llevaba arrastrando toda la semana y que quizá ha hecho que la convocatoria sea de 19 expedicionarios.

La convocatoria al completo es la siguiente: porteros: Kieszek y Stefanovic; defensas: Fernández, Joao Afonso, Caro, Josema y Dani Pinillos; centrocampistas: Jaime Romero, Markovic, Jovanovic, Sergio Aguza, Javi Lara, Álex Vallejo, Javi Galán, Carlos Caballero y Edu Ramos; delanteros: Alfaro, Jona y Sergi Guardiola.

Siguen fuera de la convocatoria Miguel Loureiro, Javi Noblejas y Esteve Monterde, que siguen sin entrar en los planes del técnico califal.

El Córdoba irá para arriba, tiene buenos jugadores.

Por su parte, el preparador del equipo pucelano, Luis César Sampedro, ha señalado en rueda de prensa, que el Córdoba «tiene buenos jugadores, y ha pagado traspasos, es el típico equipo que no ha empezado bien pero que irá para arriba seguro».

Asimísmo ha señalado que si bien es un equipo que encaja goles, también es un plantel que genera ocasiones y que no ha materializado más goles por la falta de acierto.

El técnico gallego indicó asimismo que se plantéa realizar algún cambio pues hay algunos jugadores que le plantéan dudas pues hay muy poca diferencia entre titulares y suplentes.

Quiere seguir con la forzaleza a domicilio donde de 9 puntos posibles ha conseguido 6, cediendo sólo los 3 puntos ante el filial del Barcelona. El equipo no cuenta con bajas por lo que Luis César podrá elegir a sus mejores hombres. La única duda es Michel, que fue expulsado por doble amarilla en el último partido, y por el que el club blanquivioleta ha presentado la oportuna reclamación ante el comité para que pueda estar disponible.

Deivid

Será un partido de reencuentros, pues en el cuadro vallisoletano están integrados dos jugadores que el año pasado vestían la blanquiverde. Es el caso del lateral sevillano Antoñito, pero sobre todo del central canario Deivid.

Deivid, capitán cordobesista hasta el año pasado, era el auténtico líder del equipo, tanto dentro como fuera del campo, y uno de los iconos más fuertes para la afición. Su salida no estuvo exenta de polémica, pues pilló de sorpresa hasta al mismo jugador, comunicándoselo dos días antes de su boda “menudo regalo”. El central ha manifestado que será un partido raro cuando vea enfrente la camiseta por la que luchó durante tres años. Por supuesto le desea lo mejor al Córdoba, pero claro a partir del domingo.

Precedentes

Los precedentes más cercanos de estos enfrentamientos en el mini estadi son los siguientes.

Temporada 2016/2017: Real Valladolid (2) – Córdoba CF (1)

Temporada 2015/2016: Real Valladolid (2) – Córdoba CF (0)

Temporada 2011/2012: Real Valladolid (3) – Córdoba CF (0)

Temporada 2010/2011: Real Valladolid (5) – Córdoba CF (1)

Posibles alineaciones