Previa Eibar - Celta de Vigo: llegó la hora de la verdad

Eibar - Celta de Vigo | 18:30h.

Tras el último partido de liga, en el que ninguno de los dos conjuntos se fue contento a casa, llega el momento de hacerse fuerte y asentarse en la zona media de la clasificación. La victoria se ve como una obligación, pero la igualdad es máxima y ninguno dará su brazo a torcer.

Los locales, que cuentan con la misma base de la temporada pasada, quieren hacer de Ipurua un fortín inexpugnable, y para ello sólo les vale el triunfo este domingo. Sin embargo, los gallegos también tienen esa misma intención, pues pretenden disipar las dudas sobre el estilo de juego de una vez por todas.

La buena sintonía prevalecerá entre dos aficiones amigas, que harán del partido toda una fiesta. Ya hay organizadas quedadas para los instantes previos, por lo que difícilmente habrá algún tipo de conflicto. Un enfrentamiento que también servirá para dar descanso a algunos jugadores, ofreciéndole la oportunidad a los menos habituales.

¿Cómo afrontan el duelo?

El Eibar cuenta con seis puntos que le permiten estar en la décimo tercera posición, empatado con Las Palmas. Después de la abultada goleada recibida el martes frente al Barcelona, la plantilla quiere resarcirse sea como sea. El rumbo que están llevando es el correcto, pero en el seno del club están seguros de que aún se puede mejorar un juego que no dista en absoluto del de la pasada campaña.

Mientras tanto, el Celta no acaba de arrancar en esta liga. Cuatro puntos en cinco jornadas es un bagaje algo pobre teniendo en cuenta la capacidad de los olívicos. Rozando el descenso, los de Unzué quieren empezar a carburar cuanto antes para acercarse a las posiciones de Europa. Si bien aún no han ganado fuera de casa, la oportunidad de hacerlo en Ipurua es atractiva para un equipo al que nunca se le ha dado bien ese campo. Las pequeñas dimensiones del terreno de juego nunca han permitido desplegar el 'fútbol de salón', que necesita de espacio para ser efectivo.

Precedentes, los seis últimos en la máxima categoría

Desde hace tres años y, siempre en Primera División, hemos vivido seis duelos entre los celestes y los armeros. Con una balance favorable al Eibar, que se ha llevado la mitad de los enfrentamientos, por dos victorias del Celta y un empate. Cabe destacar el partido de ida de la pasada competición doméstica, en la que el árbitro fue protagonista. Expulsó a Sergio Álvarez y al capitán Hugo Mallo. El primero por darle una patada a una nevera, por lo que acabaría siendo sancionado, mientras que el segundo protestó en exceso una acción.

También dieron espectáculo en febrero de 2016. El partido disputado en Balaídos finalizó con un marcador de 3-2 favorable a los vigueses. En la recta final del mismo los visitantes marcaron dos goles que casi dieron la vuelta a los marcados por Jonny y John Guidetti.

Guidetti hizo un doblete esencial para el triunfo | Foto: RC Celta.

El segundo menos goleador contra el tercer peor visitante

Sorprendente lo del Eibar. A pesar de contar con dos triunfos en su casillero, tan sólo llevan tres tantos a favor. Esto es debido a que sus dos victorias frente a Leganés y Málaga fueron por la mínima. El otro gol lo hizo Enrich en el Camp Nou. Eficiencia vasca en su máximo exponente.

A los de Unzué no se les está dando bien el hecho de jugar fuera de casa. Tanto en su visita al RCDE Stadium como en la del Benito Villamarín han salido derrotados por 2-1. Sólo se ven superados por los dos deportivos, el Alavés y el de La Coruña, que cuentan con un duelo más en tierras ajenas. Puntuar este domingo será clave para salir de esta particular clasificación.

Ambición en las ruedas de prensa previas

José Luis Mendilibar aseguró que vamos a "jugar con la misma determinación de todos los días, intentando evitar que hagan su fútbol". Se refirió a un estilo de juego "similar al del Barcelona, pero cada equipo es distinto y cada partido es una historia diferente". Un gran halago para los de Vigo. También comparó ambos conjuntos diciendo que "somos dos equipos con ganas de sacar puntos". Y añadió que los celestes "tienen un poco más de necesidad que nosotros, pero siempre es bueno ganar como local porque si no parece que estás más obligado". Finalizó su declaración comentando "el cambio de idea que están intentando y que les llevará a estar adelante, porque tienen grandes jugadores que son capaces de hacer los cambios que les proponga su entrenador".

Por su parte, el técnico del Celta se refirió a su rival como "un gran conjunto con un gran estilo de juego. A diferencia del Getafe, que podía esperarte un poquito para presionarte tras el repliegue o presionarte arriba, el Eibar sólo tiene una opción que la maneja de manera fantástica, y es que te va a presionar arriba". Tampoco piensa en lo que le pueda pasar en diciembre, prefiere "vivir el presente". Quiso destacar la intensidad de sus jugadores, que les viene de serie y a pesar de no estar logrando lo esperado "dan cada día lo máximo".

Fernández Borbalán, el árbitro del partido

Encuentro que se disputará en el Estadio Municipal de Ipurua, con capacidad para algo más de 7000 aficionados e inaugurado en 1947.

Con una amplia experiencia en la categoría de oro del fútbol español, Borbalán es un reputado colegiado con 224 partidos arbitrados. Además, desde 2010 es internacional, haciendo su debut en un Finlandia-Corea.

Convocatorias Eibar - Celta

Mendilibar no podrá contar con Ramis. El defensa balear sigue en el dique seco debido a sus molestias en el gemelo. A pesar de haberse probado en el último entrenamiento, no entrará en la lista por tercera vez consecutiva. El resto de miembros sí estarán disponibles para un partido en el que se prevén varios cambios en el once. La lista de convocados la forman: Dmitrovic, Riesgo, Arbilla, Capa, Gálvez, Oliveira, Lombán, Juncá, José Ángel, Dani García, Escalante, Rivera, Jordán, Rubén Peña, Bebé, Inui, Kike García, Sergi Enrich y Charles.

Unzué, por su parte, cuenta todavía con la baja de Radoja, con problemas en su rodilla. Quien sí vuelve a la convocatoria es Guidetti, que ya ha superado su lesión en la clavícula. El sueco lo tendrá difícil para quitarle el puesto a su principal competidor, Maxi Gómez. Cuatro goles en cinco partidos le dan ventaja, por ahora, al atacante uruguayo. Sin embargo, el técnico cántabro ha dejado fuera a Iván Villar y a Hjulsager, ambos por decisión técnica. Finalmente, la convocatoria es la siguiente: Sergio, Rubén, Hugo Mallo, Fontàs, Maxi Gómez, Pablo Hernández, Iago Aspas, Sisto, Lobotka, Jozabed, Guidetti, Wass, Jonny, Sergi Gómez, Emre Mor, Cabral, Roncaglia y Brais Méndez.

Posibles onces