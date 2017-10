Justa recompensa a la fidelidad por el Tenerife

Google Plus

Una poblada grada de Popular en un encuentro del CD Tenerife. Fuente: clubdeportivotenerife.es

En las últimas temporadas, la directiva del conjunto insular ha sido la diana de numerosas críticas por la falta de tacto y reconocimiento con sus seguidores más acérrimos. El CD Tenerife de la primera década de los 2000 se caracterizaba por su lejanía y ausencia de implicación con el aficionado blanquiazul, pero en los últimos tiempos parece haber dado un golpe de timón y estar adaptándose a la época moderna paulatinamente.

Los abonados verán la Copa sin coste alguno

Desde la cúpula de las oficinas del Rodríguez López se dictaminó, finalmente, que los hinchas que adquirieron su pase para la temporada 2017/2018 podrán presenciar de manera totalmente gratuita el encuentro de Copa del Rey frente al RCD Espanyol en el Heliodoro. De hecho, el CD Tenerife activó una atractiva promoción con precios reducidos en los que dentro de un pack se incluyen, a parte del ya mencionado partido ante el cuadro perico, los choques ligueros ante el CD Numancia y CA Osasuna.

Desde el último derbi el socio no paga

Corría la sexta jornada de liga de la temporada 2014/2015 cuando la UD Las Palmas visitaba el Heliodoro en un derbi marcado por lo atípico de su tempranera fecha. En aquella ocasión, los abonados del CD Tenerife tuvieron que pasar por taquilla a retirar su entrada -por el módico precio de entre 5 y 10 euros, eso sí- después de que la directiva la declarase como media jornada económica.

A partir de entonces, el más incondicional público del Rodríguez López no ha tenido que volver a abrir la billetera para vivir un partido de los suyos como locales. Sin embargo, algo que ha sido muy criticado, es la frecuencia con la que en la temporada pasada, 2016/2017, el club lanzaba distintas promociones para los no abonados al conjunto tinerfeñista. Consideraban los afiliados que se trataban de medidas que no ponían en ventaja, en absoluto, al aficionado que desde principio de temporada adquiría su carné independientemente de cómo se fuese a desarrollar la campaña.

Los pasados play-off, también a coste cero

No solo no pagan los abonados birrias desde hace unos tres años, sino que además en la última liguilla de ascenso a LaLiga123 también pudieron acceder al recinto de la calle San Sebastián de manera totalmente gratuita. Sin duda, fue una justísima decisión de los altos cargos del conjunto canario, como premio a aquellos fieles que creyeron en el equipo desde el primer día y no lo abandonaron al acabar el verano.

La afición del Tenerife por el momento se ha mostrado enormemente satisfecha con la noticia y desea que la directiva continúe con los pasos trazados hasta el momento. Muchos afirman que si el equipo logra clasificarse de nuevo para las eliminatorias de ascenso, están seguros de que no tendrán que pagar. Otros sueñan con que ello no se produzca; con ambición explican que el objetivo no debe ser otro que el ascenso directo. Una cosa está clara: en la Isla se respira ilusión en blanco y azul.