Malbasic no hace echar en falta a Longo

Google Plus

Gimnástic de Tarragona: Bernabé (Perales, min. 64), Suzuki, C. Blanco, Xavi Molina, J. Jiménez; Gaztañaga, Tejera, Maikel Mesa (Uche, min. 67) Juan Delgado (Tete, min. 70) Abraham; y Manu Barreiro

Victoria bastante vistosa la cosechada por el Tenerife hoy en el Heliodoro. No solo ganó sino que jugó bastante bien y tuvo en Philip Malbasic a su hombre gol ante la ausencia por lesión de Longo. De esta manera el Tenerife vuelve a reengancharse a los puestos de cabeza y a expensas de los resultados de los demás partidos se sitúa en puestos de promoción.

Juan Carlos estuvo bastante activo en el encuentro. | Fuente: www.laliga.es

Dominio sin premio

Empezó fuerte el Tenerife hasta el punto de llegar varias veces de manera peligrosa al área pero sin llegar a materializar las ocasiones. La más clara de las llegadas iniciales corrió a cargo de Aitor Sanz, que tras una salida en falso de Barragán, no pudo dirigir el balón a portería cuando ya tenía todo a favor y solo tenía que empujarla. El asedio del Tenerife en el comienzo del partido fue constante y producto de ello llegaron más ocasiones como un tiro lejano de Juan Carlos que atrapó Barragán o un tiro de Malbasic que salió rozando el palo izquierdo de la portería defendida por el portero rival.

El Nástic intentaba defenderse como podía del dominio local y consiguió resistir. Empezó a tener algo más de balón y así pudo estirar las líneas. De esta manera pudo pisar el área chicharrera por primera vez en una jugada en la que Abraham Minero enviaría el balón lejos de la portería defendida por Dani Hernández.

No obstante, esto fue solo un espejismo porque el partido adquirió de nuevo la línea del comienzo. Tayron, bastante activo pero con poca coordinación con el equipo, tendría una bastante clara desde la frontal pero el balón salió rebotado por encima del larguero. Unos minutos más tarde, iba a ser el serbio Malbasic el que tuviera una oportunidad inmejorable pero Barragán se encargaría de taponar bien el ángulo de tiro. Y en una posición similar, Víctor Casadesús iba a obtener el mismo resultado posteriormente. Un Barragán que también sería protagonista en una falta que el Tenerife botaría rápido con el objetivo de pillar desprevenido al Nástic pero que no pilló despistado a Bernabé. El portero sevillano fue un muro para el cuadro insular durante la primera parte.

Víctor en una pugna por el balón. | Fuente: www.laliga.es

Malbasic destroza al Nástic

La segunda parte arrancó con el mismo dinamismo en el equipo local que en la primera parte y a través de un Malbasic muy incisivo y participativo llegó la primera ocasión pero Aitor Sanz, con el balón muy encima, no pudo orientar bien la dirección del disparo. El Nástic, como en la primera parte, saldría replegado atrás en busca de encontrar el momento ideal para poder sorprender, algo que pudo suceder tras un disparo lejano de Juan Delgado que no pasó demasiado lejos de la meta local.

Parecía surrealista que el conjunto blanquiazul siguiera con el marcador a cero con el dominio apabullante al que estaba sometiendo al Nástic. Pero más surrealista fue que tras tanto buscarlo, el gol acabara llegando casi sin querer tras un pase horroroso de la defensa a Barragán. El portero fue a despejar el balón pero Casadesús estuvo mucho más espabilado para poder anticiparse, por lo que el portero visitante impactó de lleno contra la pierna del mallorquín en vez del balón. ¿Resultado? Penalti indiscutible y gol de Malbasic, que estaba siendo el mejor del partido de largo. Encima, el propio guardameta del equipo catalán acabaría lesionándose tras esa jugada aunque las molestias ya venían de una jugada anterior.

Pero Malbasic no se iba a conformar con un simple gol de penalti en el día en el que fue el máximo protagonista y solo unos minutos después enchufaría el segundo. Tras una gran recuperación del equipo en campo contrario el balón caería en banda derecha en las botas de Aitor Sanz. El ex del Oviedo pondría un centro raso al corazón del área para que el serbio anotara el segundo de su cuenta particular y el segundo del equipo. El baño era tan colosal que Xavi Molina acabó rompiendo la red de la portería en un gesto de clara frustración.

Se puede decir que fue el gol de la sentencia aunque el Nástic tendría su ocasión más poco despúes del dos a cero pero Dani estuvo atento para intervenir de manera providencial al remate a bocajarro de Uche. A partir de ahí, se jugó a lo que quiso el Tenerife, el tiempo pasaba con alguna llegada local bastante peligrosa y sin sufrir agobios mientras el conjunto catalán se quedaba con diez hombres por la expulsión de Daisuke.

El héroe del choque. | Fuente: www.laliga.es

Mr. Jekyll y Mr. Hyde

El equipo en casa es otro, juega mucho mejor, tiene más fluidez a la hora de combinar, Juan Carlos se mueve y toca como si tuviera enfrente un equipo de regional, Malbasic gana casi todas las bolas, Aitor Sanz y Vitolo se muestran mucho más contudentes, etc. Al equipo le falta demostrar esto fuera de casa para poder optar a algo más y que dé la imagen que dio en el Mini Estadi en la segunda jornada cuando salga del Heliodoro. Plantilla tiene de sobra porque sin el teórico delantero titular, Longo, se jugó incluso mejor que ante el Alcorcón. Lo único que falló ante el Nástic fue la efectividad y es algo a tener en cuenta porque en los partidos igualados puede ser decisiva. Esperemos que esto mejore de cara al próximo encuentro liguero que será disputado este miércoles ante el Real Oviedo en el Nuevo Tartiere.