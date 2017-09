Previa Córdoba CF - CD Tenerife: noche de Copa para lavar la imagen

Google Plus

Edu Hernández

Por segunda temporada consecutiva, el CD Tenerife disputará la ronda tercera de la competición de Copa del Rey después de haber eliminado al Rayo Vallecano a domicilio hace algunas semanas. Sin duda, se trata de un logro no exento de novedad, pues no es habitual que el conjunto tinerfeñista supere su primera eliminatoria y frecuentemente cae apeado a las primeras de cambio. Esta vez los pupilos de José Luis Martí tendrán la oportunidad de llevarse un triunfo que desprende tres apetitosos alicientes: en primer lugar, el hecho de presentarse en la siguiente ronda y poder enfrentarse a un equipo de LaLiga; en segundo puesto, romper el maleficio de El Arcángel, un estadio donde jamás ha logrado ganar; y, para finalizar, recuperar las buenas sensaciones que tan fácilmente se volatilizaron ante el Real Valladolid y Córdoba.

Dos antecedentes frente al Córdoba

El Córdoba ha sido un clásico rival de los blanquiazules durante las dos últimas décadas en liga, aunque en Copa sólo se han visto las caras hasta en dos ocasiones con anterioridad. La más cercana y que con mayor ilusión se recuerda data de la temporada 2008/2009, la del último ascenso a la élite del fútbol nacional, en la que fue la última vez en que el CD Tenerife pudo disputar un partido de Copa del Rey en el Rodríguez López mientras militaba en la categoría de plata. Aquel encuentro finalizó con victoria local (2-1) y será ampliamente recordado por el segundo tanto de Alfaro, de bella factura, logrado con una vaselina desde aproximadamente cuarenta metros de distancia al arco rival.

El primer enfrentamiento copero entre andaluces y canarios data de la década de los setenta. En una eliminatoria a doble partido, los blanquiazules previamente cayeron goleados en tierras cordobesas por un contundente 3-0 en el encuentro de ida, pero en el partido de vuelta los tinerfeñistas lograron dar la vuelta al marcador global merced de un trabajado 4-0 en el Heliodoro.

Habrá minutos para los menos habituales

José Luis Martí confeccionará una alineación titular repleta de jugadores que hasta el momento no se encontraban como fijos dentro de los esquemas del técnico mallorquín. De esta manera, saldrán de la partida Víctor Casadesús, Iñaki Sáenz, Bryan Acosta, Aveldaño, Montañés y Carlos Abad, entre otras novedades. El escaso margen de descanso desde el partido liguero (apenas tres días de por medio) así como la necesidad de ir incluyendo nuevos futbolistas en la dinámica del equipo (especialmente Casadesús, que había arrastrado una lesión en las últimas semanas y Acosta, que por viajar con su selección nacional se había encontrado ausente de la disciplina blanquiazul) justifican estas modificaciones en el once inicial.

Martí no quiere arrojar por la borda el camino recorrido

A pesar de que se trata de un torneo de importancia secundaria con respecto a la competición regular, el preparador balear no quiere tirar a la basura la oportunidad que se le presenta a su equipo de enfrentarse a un equipo de Primera esta temporada en el Heliodoro: "Una de las apuestas para este año es disfrutar de un encuentro copero en el Estadio. Debemos competir al máximo". Además, dejó claro que su equipo se lanzará a por el triunfo al afirmar que: "Debemos tener la intensidad necesaria y con ambición ir a por la portería contraria". Insistió en que su once tendrá algunos cambios con respecto al fin de semana pasado, pero matizó que: "Tácticamente, no tendremos muchos cambios. Tenemos una plantilla amplia y necesitamos que todos participen".

El Córdoba, a prolongar su buen rendimiento con el nuevo dibujo

El hecho de que Luis Carrión, entrenador blanquiverde, cambiase su esquema el domingo pasado ante el Tenerife para pasar a jugar con dos puntas y una línea de cuatro futbolistas en el mediocampo, significó no solo la primera victoria en casa para los andaluces, sino un cambio de imagen que supuso el haber maniatado a todo un cuadro canario que llegaba a El Arcángel con la vitola de gallito de la categoría.

El preparador catalán extendió la relación de futbolistas citados para el choque ante el CD Tenerife, compuesta por Stefanovic, Kieszek, Caro, Alex Vallejo, Alfaro, Javi Galán, Sergi Guardiola, Loureiro, Josema, Noblejas, Esteve, Caballero, Markovic, Jaime Romero, Víctor Mena, Jordi Ortega, Sebas Moyano y Sillero.

