Previa Córdoba CF- CD Tenerife: recuperar la senda de la victoria

El Tenerife tendrá un duelo de altura este domingo en el que se enfrentará al Córdoba en el Nuevo Arcángel, un campo que no se le ha dado especialmente bien a lo largo de la historia ya que nunca ha ganado. Lo más provechoso que ha sacado el conjunto blanquiazul son empates, el último de ellos en la temporada 2015-16 en la que cosechó un empate a cero. No obstante, las estadísticas están para romperlas y el cuadro insular va con ese objetivo en mente. Enfrente tendrá un Córdoba que viene de sufrir un serio correctivo a manos del Barcelona B y que querrá ganar y dar buena imagen para resarcirse ante su afición.

Casadesús estrena convocatoria

Martí ha dado a conocer la lista de jugadores convocados el día antes como acostumbra a hacer en los encuentros a domicilio. Las novedades más destacadas de esa lista son el regreso de Bryan Acosta y de Víctor Casadesús, ambos en plenas condiciones para jugar. Para esta expedición, sin embargo, ha decidido llevar a 21 futbolistas de la plantilla de los cuales tres quedarán descartados. La lista final la componen: Carlos, Iñaki, Camille, Alberto, Vitolo, Acosta, Malbasic, Tayron, Longo, Carlos Ruiz, Aitor Sanz, Juan Carlos, Víctor Casadesús, Aveldaño, Montañés, Jorge Sáenz, Raúl Cámara, Dani Hernández, Brian Martín, Luis Pérez y Ángel. Suso no está porque ha sido finalmente sancionado con cinco partidos tras su expulsión ante el Granada por lo que no se le espera hasta el próximo mes.

El delantero balear, Víctor Casadesús ha manifestado en el día previo al encuentro que "si no había entrado aún en convocatoria era porque no se sentía en plenas condiciones en los entrenamientos". También ha declarado que "la temporada pasada fue algo distinto pues hizo junto a Paco Montañés (su compañero ahora en el conjunto isleño) una gran temporada en el Levante pero que duda que vuelva a repetirse tal hazaña porque ve todo muy igualado y va a estar complicado."

El recuerdo de Alfaro

Por el otro bando, Luis Carrión aún no ha dado a conocer la lista definitiva de jugadores para este choque, la cual es previsible sea dada a lo largo del día del mismo partido. Eso sí, se prevén cambios en el once tanto obligados como por decisión técnica. Una de las piezas básicas en su esquema, Javi Lara, cayó lesionado en un entrenamiento a lo largo de la semana y está previsto que esté dos semanas alejado de los terrenos de juego. Tampoco podrá contar con el serbio Sasa Jovanovic con el que ha contado bastante en este inicio de temporada. El técnico catalán ha preferido no desvelar su once en declaraciones previas al partido pero la posible alineación puede ser: Pawel, Fernández, Josema, Caro, Pinillos, Edu Ramos, Álex Vallejo, Jaime Romero, Aguza, Javi Galán y Jona.

Cabe destacar que un ex-blanquiazul como es Alejandro Alfaro no estará en el once titular como lo estuvo en el partido del año pasado en el cual marcó el único gol del choque. En declaraciones ante la prensa ha contado que "el Tenerife es un rival peligroso y es uno de los rivales más fuertes de la categoría este año". Preguntado también por su etapa blanquiazul ha declarado que "guarda las dos temporadas en las que estuvo como un bonito recuerdo". No hay que olvidar el andaluz fue una de las piezas más importantes en el esquema de Oltra en la temporada en la que el Tenerife ascendió, sumando la nada despreciable cifra de veinte goles y siendo el segundo máximo goleador por detrás de Nino.

Tras la Liga, la Copa

Solo pasarán tres días hasta que estos dos equipos se vuelvan a ver a cara y con el mismo escenario de testigo pero esta vez en la competición copera. Ambos equipos prefieren centrarse en sus compromisos ligueros por ahora pero todo apunta a que ambos conjuntos irán con todo el fin de semana y harán bastante rotaciones en la Copa. Eso sí, los que jueguen saldrán con hambre y con ganas de demostrar que pueden hacer algo importante este año, por lo que no hay que restarle importancia a la Copa puesto que puede servir de rodaje a los no habituales.

